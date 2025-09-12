Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg: Zwei Männer stehlen offenbar Kupferkabel von Baustelle

Augsburg

Zwei Männer stehlen offenbar Kupferkabel von Baustelle

Die Männer waren zuvor auf einer Baustelle im Antonsviertel. Schließlich gerieten sie in eine Polizeikontrolle. Gegen sie wird nun ermittelt.
    • |
    • |
    • |
    Von einer Baustelle in der Rosenaustraße haben zwei Männer Gegenstände gestohlen.
    Von einer Baustelle in der Rosenaustraße haben zwei Männer Gegenstände gestohlen. Foto: Anna Kondratenko (Symbolbild)

    Am Donnerstag gegen 23 Uhr haben zwei Männer offenbar Gegenstände von einer Baustelle in der Rosenaustraße gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stellte eine Streife die beiden Männer an der Baustelle fest. Der 37-Jährige und der 48-Jährige flüchteten zunächst mit ihrem Auto. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten mehrere Kupferkabel im Kofferraum fest. Ermittlungen ergaben, dass diese möglicherweise der Baustelle zuzuordnen sind. Es wurde außerdem entsprechendes Werkzeug aufgefunden. Der genaue Beuteschaden sowie der Sachschaden werden derzeit ermittelt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls gegen beide Männer. Zeugenhinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0821/3232710 entgegen. (klijo)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden