Zwei Männer stehlen offenbar Kupferkabel von Baustelle

Am Donnerstag gegen 23 Uhr haben zwei Männer offenbar Gegenstände von einer Baustelle in der Rosenaustraße gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stellte eine Streife die beiden Männer an der Baustelle fest. Der 37-Jährige und der 48-Jährige flüchteten zunächst mit ihrem Auto. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten mehrere Kupferkabel im Kofferraum fest. Ermittlungen ergaben, dass diese möglicherweise der Baustelle zuzuordnen sind. Es wurde außerdem entsprechendes Werkzeug aufgefunden. Der genaue Beuteschaden sowie der Sachschaden werden derzeit ermittelt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls gegen beide Männer. Zeugenhinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0821/3232710 entgegen. (klijo)

