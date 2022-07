Zwei Männer verhalten sich im Zug voll daneben – Mitreisende wählt Notruf

Ein 65-jähriger und ein 57-jähriger Mann wurden am Augsburger Hauptbahnhof von der Bundespolizei in Empfang genommen. Sie hatten unter anderem im Zug uriniert.

Das Verhalten von zwei Männern, die am Samstagnachmittag mit dem Zug von Ulm nach Augsburg reisten, war so daneben, dass eine Reisende den Notruf wählte: Die Männer belästigten laut der Bundespolizei Mitreisende, urinierten im Zug und beschmierten Wände. Bei Ankunft des Zuges in Augsburg wurden die beiden Männer von Mitarbeitern der Deutschen Bahn in Empfang genommen und bis zum Eintreffen der Streifen der Bundes- und Landespolizei am Bahnsteig 9 festgehalten. Nach ersten Befragungen der Mitreisenden soll einer der beiden Männer, ein 65-Jähriger, im Zug uriniert und die Zuginnenwände der Toilette mittels Permanentmarker beschmiert haben. Sein Begleiter, ein 57-jähriger Mann, soll im Zug herumgeschrien und die Mitreisenden verbal belästigt haben. Die Männer wirkten merklich alkoholisiert.

Betrunkene Augsburger Hauptbahnhof: Mann beleidigt Polizisten

Bei der Kontrolle durch die Beamten leistete der 57-Jährige Widerstand und versuchte nach einem Polizisten zu schlagen. Des Weiteren bedrohte und beleidigte er fortlaufend die Streife. Der Ältere wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Aufgrund des aggressiven und uneinsichtigen Verhaltens mussten die Polizisten den 57-Jährigen fesseln und zur Klärung seiner Identität zur Dienststelle mitnehmen. Beim Lösen der Handschellen in der Dienststelle packte der Mann einen Polizisten am Arm und fügte ihm Kratzer zu. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. Gegen den 65-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung. (ziss)