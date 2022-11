Augsburg

Zwei Messemacher präsentieren afa und Immobilientage im Paket

Plus Bei der Augsburger Frühjahrsausstellung (afa) und den Immobilientagen ändert sich im Jahr 2023 sehr viel. Wie das neue Konzept aussieht.

Von Michael Hörmann

Die Augsburger Frühlingsjahrsausstellung, kurz afa, ist seit Jahrzehnten eine etablierte Veranstaltung. Ebenfalls auf einen großen Kreis an interessierten Besucherinnen und Besuchern dürfen die Augsburger Immobilientage zählen – so war es zumindest vor Corona. Während der Pandemie fielen die Veranstaltungen wie viele andere aus. Bislang überschnitten sich afa und Immobilientage nie, 2023 sieht dies anders aus: Erstmals finden beide Veranstaltungen am gleichen Termin im Messezentrum Augsburg statt. Eingebunden ist zudem die neue Fahrzeugmesse E-Volt. Zwei unterschiedliche Veranstalter haben mit Augsburgs Messechef Lorenz Rau das gemeinsame Konstrukt ausgearbeitet. Knapp drei Monate vor Beginn wird noch an Eckpunkten gearbeitet. Die wesentlichen Punkte stehen fest.

