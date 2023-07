Augsburg

Zwei neue "Bob's"-Projekte: Fisch am Kuhsee, Burger am Hauptbahnhof

Künstler Manuel Engelhardt (links) gestaltet einen Kiosk am Kuhsee neu, der dann "Pier 3" heißen wird. Stefan "Bob" Meitinger freut sich auf die neue Location am Augsburger Kuhsee.

Plus Der Augsburger Gastronom Stefan Meitinger probiert gern neue Konzepte aus. Nun übernimmt er unter anderem das ehemalige Brauhaus 1516 am Hauptbahnhof.

Der Augsburger Gastronom Stefan "Bob" Meitinger ist seit Jahren für seine Umtriebigkeit bekannt. Mal veranstaltet er sein Festival Sommer am Kiez, dann eröffnet er ein neues Lokal, schlüpft in die Rolle des Festwirts oder kandidiert bei der Landtagswahl für "Die Partei" im Augsburger Westen. Derzeit arbeitet er an zwei gastronomischen Konzepten in Augsburg, die wenig mit seinen bisherigen Lokalitäten gemein haben. Ein Lokal soll die Nachfolge des Brauhauses 1516 am Augsburger Hauptbahnhof antreten.

Seit Herbst 2022 hat das Brauhaus 1516 geschlossen. 15 Jahre lang war es eine Anlaufstelle für Reisende und Einheimische - allesamt Freunde bayerischer Wirtshauskultur, denn dort stand gutbürgerliche Küche auf der Speisekarte. Das soll sich nach den Plänen von Stefan Meitinger ändern. Der Gastronom ist sich mit dem Verpächter, der Deutschen Bahn, einig. "Der Pachtvertrag ist zwar noch nicht unterschrieben", sagt er auf Anfrage, aber die Unterschriften würden bald erfolgen. Denn wenn alles nach seinen Vorstellungen verläuft, will er bereits ab September mit dem Umbau beginnen.

