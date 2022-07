Zwei Paketboten derselben Firma schlagen sich in Augsburg auf offener Straße

Die Ursache des Streits, bei dem ein Mann schwerer verletzt wird, ist unbekannt. Die Polizei hofft auf Zeugen, die von der Vorgeschichte etwas mitbekommen haben.

Der Vorgang liegt bereits knapp drei Wochen zurück. Die Augsburger Polizei macht aber erst jetzt auf ihn aufmerksam. Grund ist die Schwere der Verletzungen, die ein Beteiligter erlitten hat. Gesucht werden Zeugen. Ungewöhnlich an der Schlägerei sind die Kontrahenten. Es handelt sich um zwei Paketzusteller, die bei der gleichen Firma beschäftigt sind.

Schlägerei zwischen Paketzustellern in Augsburg-Lechhausen

Die Schlägerei ereignete sich am Mittwoch, 29. Juni, in Lechhausen. Gegen 15.20 Uhr gerieten die Kontrahenten in der Derchinger Straße in Streit. Die Auseinandersetzung fand laut Polizei auf offener Straße statt.

Anfangs wurde der Streit verbal ausgetragen. Dann schlug einer der beiden Beteiligten zu und verletzte seinen Kollegen erheblich. In der Folge wurde die Polizei gerufen und nahm den Sachverhalt auf.

Da die Beteiligten lautstark miteinander stritten, wird es für möglich gehalten, dass Zeugen auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und Beobachtungen gemacht haben, die bei der Aufklärung des Sachverhalts weiterhelfen können. Aufgrund der im Nachhinein festgestellten schweren Verletzungen wurden die Ermittlungen zwischenzeitlich durch die Kriminalpolizei übernommen. Sachdienliche Hinweise sind an die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323 3810 zu richten.