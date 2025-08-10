Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg: Zwei Promille, keine Fahrerlaubnis: Polizei zieht 30-Jährigen aus dem Verkehr

Augsburg

Zwei Promille, keine Fahrerlaubnis: Polizei zieht 30-Jährigen aus dem Verkehr

Eine Polizeistreife wollte den Motorradfahrer anhalten und kontrollieren, doch dieser fuhr davon. Als er erwischt wurde, wurde so einiges klar.
    • |
    • |
    • |

    Ein 30-jähriger Motorradfahrer hat sich am Samstagabend gegen 23 Uhr in Oberhausen einer Verkehrskontrolle entzogen. Laut Polizei ignorierte dieser die Streife und flüchtete. Kurze Zeit später fassten die Polizisten den 30-Jährigen in der Pfarrhausstraße. Das Motiv seiner Flucht war schnell gefunden: Der 30-Jährige besaß keine gültige Fahrerlaubnis, hatte falsche Kennzeichen angebracht und ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab auch noch einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Polizisten stoppten die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Schlüssel sicher. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Urkundenfälschung gegen den 30-Jährigen. (klijo)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden