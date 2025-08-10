Zwei Promille, keine Fahrerlaubnis: Polizei zieht 30-Jährigen aus dem Verkehr

Ein 30-jähriger Motorradfahrer hat sich am Samstagabend gegen 23 Uhr in Oberhausen einer Verkehrskontrolle entzogen. Laut Polizei ignorierte dieser die Streife und flüchtete. Kurze Zeit später fassten die Polizisten den 30-Jährigen in der Pfarrhausstraße. Das Motiv seiner Flucht war schnell gefunden: Der 30-Jährige besaß keine gültige Fahrerlaubnis, hatte falsche Kennzeichen angebracht und ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab auch noch einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Polizisten stoppten die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Schlüssel sicher. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Urkundenfälschung gegen den 30-Jährigen. (klijo)

Augsburg Stadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizeistreife Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis