Zwei Roller entwendet und beschädigt

Weil sein Roller weg war, machte sich sein Besitzer auf die Suche nach ihm. Fündig wurde er auf der Weltwiese. Und erlebt eine böse Überraschung.

Zwei Motorroller wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Carl-Schurz-Straße entwendet. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein 57-jähriger Mann am Donnerstagmorgen das Fehlen seines Rollers und fand diesen schließlich beschädigt auf der Weltwiese in der Nähe. Ebenso wie einen weiteren Roller. Die bislang unbekannten Täter hatten die beiden Fahrzeuge beschädigt und Gegenstände von den Rollern entwendet. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden von rund 400 Euro. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (gau)