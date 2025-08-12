Icon Menü
Augsburg: Zwei Roller in Brand gesteckt: Waren es zwei Jugendliche?

Augsburg

Zwei Roller in Brand gesteckt: Waren es zwei Jugendliche?

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmorgen in Lechhausen. Die Polizei ermittelt nun gegen zwei 17-jährige Tatverdächtige.
    • |
    • |
    • |
    Fielmann Cup des VfL Günzburg Handball; Rebay Halle wer kam den da mit dem Roller
    Foto: Ernst Mayer

    Am Sonntag zwischen 4.30 Uhr und 7.30 Uhr haben mutmaßlich zwei 17-Jährige zwei Roller in der Lützowstraße in Brand gesteckt. Sonntagfrüh wurde die Polizei über die brennenden Fahrzeuge informiert. Als die Polizisten eintrafen, war das Feuer bereits gelöscht. Die Beamten konnten zwei 17-Jährige als Tatverdächtige ermitteln. Gegen sie läuft nun ein Verfahren wegen Brandstiftung. (klijo)

