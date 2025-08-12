Zwei Roller in Brand gesteckt: Waren es zwei Jugendliche?

Am Sonntag zwischen 4.30 Uhr und 7.30 Uhr haben mutmaßlich zwei 17-Jährige zwei Roller in der Lützowstraße in Brand gesteckt. Sonntagfrüh wurde die Polizei über die brennenden Fahrzeuge informiert. Als die Polizisten eintrafen, war das Feuer bereits gelöscht. Die Beamten konnten zwei 17-Jährige als Tatverdächtige ermitteln. Gegen sie läuft nun ein Verfahren wegen Brandstiftung. (klijo)

