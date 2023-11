Zwei Seelsorger wagen einen Neuanfang

Pater Eli dient jetzt in St. Pankratius und Unsere Liebe Frau, Jens Michael Schütz in der Landeskirchlichen Gemeinschaft.

Mit seiner Gemeinde konnte er sich schon einige Wochen vertraut machen: Seit 1. Juli ist Pater Eleuterio Carlos Fernandes - genannt Pater Eli - der neue Pfarrer der katholischen Pfarreiengemeinschaft St. Pankratius und Unsere liebe Frau in Augsburg-Lechhausen. Jetzt wurde er im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes in St. Pankratius durch Dekan Helmut Haug offiziell in sein Amt eingeführt. Herzlichkeit und Freude prägten diesen Gottesdienst, bei dem spürbar war, dass die Gemeinde ihren neuen Pfarrer bereits ins Herz geschlossen hat. Zu Beginn des Jahres war in der Lechhauser Pfarreiengemeinschaft der Schmerz groß gewesen, nachdem ihr bisheriger Pfarrer, Markus Bader, überraschend verstorben war.

Bei der Amtseinführung beschrieb Dekan Haug, was heute Aufgabe eines Pfarrers, sprich auch von Pater Eli sein kann: die Menschen auf ihrem Lebensweg begleiten, dafür Sorge tragen, dass auch jeder mitkommen kann, „über den Tellerrand hinausschauen“, den ökumenischen Kontakt pflegen, aber auch die „vielen, die glauben, sie hätten keinen Glauben“, im Blick behalten. Pater Eli sprach in seinen Dankesworten davon, wie sehr er sich darüber freue, dass er wieder im Bistum Augsburg wirken dürfe. Pater Eli (53) ist mit der Diözese Augsburg bestens vertraut. Von 2000 bis 2020 wirkte er im Unterallgäu, im Auftrag seiner missionarisch geprägten Ordensgemeinschaft des heiligen Franz Xaver, der er als einer von sechs Mitbrüdern im Bistum angehört. Seine Heimat ist Goa in Indien. Die vergangenen drei Jahre war er wieder nach Indien zurückberufen worden, in eine Führungsposition an einer Ausbildungsstätte.

Als Leitwort, das sein seelsorgliches Wirken prägen soll, nahm Pater Eli das Motto des Ulrichsjubiläums auf: „Mit dem Ohr des Herzens hören“. Er meinte: „Ich werde versuchen, mit diesem Ohr des Herzens mit den Menschen in der Gemeinde den Glaubensweg zu gehen. Wir werden eine schöne Zeit verbringen.“

Ein Neuanfang auch in der Landeskirchlichen Gemeinschaft

Neuanfang auch in der Landeskirchlichen Gemeinschaft Augsburg - mit einem Gottesdienst und einem Gemeindefest ist Jens Michael Schütz (41) als neuer Pastor in sein Amt eingeführt worden. Er ist seit Anfang August Nachfolger von Pastor Manfred Kreis. Als eine „Berufung“ in zweifachem Sinn sieht er den Wechsel von Wolfsburg, wo er die vergangenen elf Jahre in der Stadtmission gewirkt hat, nach Augsburg an: Da war zum einen die „Berufung“ durch die Gemeinde, die ihn und seine Familie - Pastor Schütz und seine Frau haben zwei Töchter - gefragt haben: „Könnt ihr euch das vorstellen?“ Zum anderen spricht der neue Pastor von einer „Herzensberufung“, einer inneren, von Gott bestimmten Gewissheit, dass dies hier jetzt sein Platz sein könnte. Mehrere Wochen schon leben Jens Michael Schütz und seine Familie nun in Augsburg, haben sich mit der Gemeinde vertraut gemacht. „Ich nehme einen großen Willen in der Gemeinde wahr, die Gemeinde in die Zukunft zu führen“, sagt Schütz. In der Landeskirchlichen Gemeinschaft, die zur evangelisch-lutherischen Kirche gehört, aber wirtschaftlich unabhängig ist, seien sehr viele junge Leute. Rund 250 Mitglieder zählt die Gemeinde. Bemerkenswert: Das seien Eins zu Eins auch diejenigen, die sonntags in den Gottesdienst kommen.

Auf sein Profil als Pastor angesprochen, sagt Jens Michael Schütz, dass er sich als „Brückenbauer“ versteht, als einer, der unterschiedliche Menschen zusammenführen möchte - entgegen dem Trend der Polarisierung. Er ist davon überzeugt, dass die „total hoffnungsvolle“ christliche Botschaft attraktiv ist, dass sie Menschen „im Hier und Heute beflügeln“ und neue Perspektiven geben kann. Es ist die Botschaft, von Gott gesehen und geliebt zu sein. Mit Gott zusammen, so der Pastor, können Lebensfragen geklärt werden. Als Pastor will er dabei Menschen begleiten. Wie ein „Trainer“, der ihnen dabei hilft, nach dem zu suchen, „was Gott in ihnen als Potenzial angelegt hat“.

Jens Michael Schütz hat noch eine weitere Leidenschaft: die Predigt. Dabei ist es ihm wichtig, dass die, die ihm zuhören, merken, wie er selbst von der Botschaft berührt ist. Möglichst „lebensnah“ legt der Pastor deshalb seine Predigten an.