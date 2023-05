Zwei Täter rauben das Bargeld eines 26-Jährigen

Zwei Männer stehlen Bargeld im unteren dreistelligen Bereich und flüchten. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 4 Uhr ging am Donnerstag ein 26-Jähriger auf der Hallstraße in Richtung Maximilianstraße. Hier griffen ihn zwei bislang unbekannte Täter körperlich an und entwendeten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich, heißt es im Polizeibericht. Der 26-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Täter flohen anschließend in Richtung Konrad-Adenauer-Allee. Sie wurden wie folgt beschrieben: Der eine Täter soll zwischen 25 und 30 Jahre alt, 185 cm groß sein, schwarze Haare, dunklen Bart und ein südländisches Aussehen haben sowie ein weißes T-Shirt getragen haben. Der zweite Täter soll so ähnlich ausgesehen haben. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (ziss)