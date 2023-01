Zwei Trickdiebe entwenden in Pfersee Schmuck und Bargeld

Ein 74 Jahre alte Frau bat in Augsburger einen Mann um Hilfe. Er entpuppte sich als Trickbetrüger und hatte auch noch einen Komplizen.

Trickdiebstahl im Augsburger Stadtteil Pfersee: Ihre Gutgläubigkeit wurde einer 74-jährigen Frau zum Verhängnis. Wie die Polizei informiert, ereignete sich die Tat am Donnerstag. Tatort war gegen 16 Uhr die Koboldstraße. Laut Polizei sprach eine 74-jährige Frau einen Mann auf der Straße an, ob dieser ihr helfen könne, ihre Einkäufe in ihre Wohnung zu tragen.

Die bislang unbekannte Person stimmte zu. Der Mann erklärte zugleich, dass er ein Polizeibeamter sei, der gerade eben an der Wohnung der Frau einen Einbrecher festgenommen habe. Im Anschluss fragte der Mann nach, ob der Schmuck der Frau noch vorhanden ist.

In der Wohnung der Frau taucht ein Komplize auf

Hierbei erschien plötzlich ein zweiter Mann an der Wohnung. Während der erste Mann die Frau ablenkte, entwendete der zweite Mann Schmuck und Bargeld der Frau, so die Polizei. Im Anschluss entfernten sich beide Männer in unbekannte Richtung. Der entstandene Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Täterbeschreibungen: Der erste Mann ist 1,80 Meter groß, 40 Jahre alt und kräftig. Er sprach mit einem schwäbischen Akzent. Er trug eine dunkle Stoffjacke, eine dunkle Jeans, sowie dunkle Schuhe. Der zweite Mann ist 1,60 Meter groß, 40 Jahre alt und schlank. Er hatte zurückgekämmte Haare mit einem Scheitel und einen Bart. Er trug eine blaue kurze Jacke sowie eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. (möh)