Zwei Unfallfluchten beschäftigen die Augsburger Polizei

Die Augsburger Polizei ermittelt derzeit wegen zwei Unfallfluchten, die sich zuletzt in Lechhausen ereignet haben. Zwischen Mittwoch, 20. August um 9.30 Uhr und Donnerstag, 28. August um 17.30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter in der Schillstraße einen Daimler A180 beschädigt, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Laut Polizei entfernte sich der Unbekannte offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Zwischen Donnerstag, 28. August um 16 Uhr und Freitag, 29. August um 16 Uhr hat zudem ein bislang unbekannter Täter am Marienplatz einen weißen Mercedes E450 beschädigt, der ebenfalls am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Laut Polizei entstand hier ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0821/3232310 entgegen. (klijo)