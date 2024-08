Zwei Unfallfluchten in Lechhausen – hoher Sachschaden

In Lechhausen hat es zuletzt zwei Unfallfluchten gegeben. Zwischen Freitag, 16. August um 12 Uhr, und Samstag, 17. August um 13 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen grauen VW in der Leipziger Straße und entfernte sich im Anschluss. Laut Polizei entstand dabei ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Zudem hat zwischen vergangenem Mittwoch um 20 Uhr und Donnerstag um 4 Uhr ein bislang unbekannter Täter ein abgestelltes Auto in der Steinmetzstraße beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Wie die Polizei mitteilt, entstand dabei ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt unter der Telefonnummer 0821/3232310 Hinweise entgegen. (klijo)

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis