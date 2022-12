Zwei Verletzte bei Schlägerei in einer Augsburger Bar

Die Polizei findet einen Mann in einem Augsburger Lokal, der mit einer Kopfwunde am Boden liegt. Auch einen anderen hat es schwer erwischt.

Am frühen Sonntagmorgen waren wohl mehrere Leute in eine Schlägerei in einer Bar an der Ulmer Straße verwickelt. Nach Angaben der Polizei waren die Beteiligten beim Eintreffen der Streife sehr aufgebracht, ein 33-Jähriger befand sich mit stark blutender Nasenbeinfraktur bereits vor der Bar. Im Lokal lag ein Mann mit einer Kopfplatzwunde am Boden.

Der Inhaber der Bar gab an, dass mehrere Personen aufeinander eingeschlagen hätten, der genaue Sachverhalt wird weiter ermittelt. Der 33-Jährige wurde zur Behandlung ins Universitätsklinikum gebracht, der Mann mit der Kopfplatzwunde ins Krankenhaus Friedberg. (eva)