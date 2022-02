Augsburg

vor 34 Min.

Zwei Wochen Corona-Impfungen in Apotheken: So fällt die erste Bilanz aus

Plus Seit etwas mehr als zwei Wochen impfen Augsburger Apotheken gegen Corona. Mit guten Ergebnissen. Das Projekt könnte Folgen für die Zukunft haben.

Von Andrea Wenzel

"Wir impfen" steht in großen Buchstaben auf einem Aufsteller vor der Hofapotheke am Dom und gibt wieder, was seit Kurzem im ganzen Bundesgebiet möglich ist - sich die Corona-Impfung bei der Apotheke geben lassen. In Augsburg beteiligen sich vier Apotheken an dem Projekt, eben die Hofapotheke am Dom und zudem die Rosen-Apotheke in Oberhausen, die Apotheke am Oberhauser Bahnhof sowie die Olympia-Apotheke in der Hammerschmiede. Sie alle machen gute Erfahrungen mit ihrem Angebot, haben aber auch Kritikpunkte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen