Zwei Wochen vor der Eröffnung: So sieht es im Bahnhofstunnel aus

In der neuen Fußgängerpassage sind nur noch einige Detailarbeiten zu erledigen. Wir nehmen Sie mit auf eine Erkundung in das Bauwerk im Herzen Augsburgs.

Knapp zwei Wochen vor der Eröffnung der Fußgängerebene unter dem Augsburger Hauptbahnhof gehen die Arbeiten jetzt in den Endspurt: Aktuell stünden letzte Kleinigkeiten wie Arbeiten an optischen Verblendungen an. Ansonsten, so Stadtwerke-Projektleiter Dietmar Orwat, sei die 19 Meter breite Passage unter den Bahnsteigen nach sechs Jahren Bauzeit in diesem Abschnitt bereit für den Betrieb. Am Freitag, 8. Dezember, wird die Tunnelebene eröffnet. Wir nehmen Sie mit auf eine Erkundung:

Hauptbahnhof Augsburg Hauptbahnhof Augsburg, Bahnhof, Bahnhofsumbau, Umbau, Bahnhofstunnel Fertigstellung, Tunnel, unter dem Bahnhof, Verteilebenen, Straßenbahnhaltestelle unter dem Bahnhof, neuer Bahnhof Foto: Silvio Wyszengrad

Die Fußgängerpassage: Die 50.000 Bahnreisenden und Besucher, die den Hauptbahnhof täglich nutzen, können in zwei Wochen erstmals barrierefrei mit Rolltreppen und Aufzügen zu den Zügen gelangen. Mit der Eröffnung der neuen Fußgängerpassage, die dreimal so breit ist wie der frühere Tunnel, wird der Hauptbahnhof auf einem zeitgemäßen Standard ankommen. "Das ist jetzt eine Visitenkarte, die einer 300.000-Einwohner-Stadt würdig ist", so Orwat.

