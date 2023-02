Augsburg

15:33 Uhr

Zweiter Einbruch in kurzer Zeit: Stadtmarkt-Händler sind verunsichert

Auf dem Augsburger Stadtmarkt ist in der Nacht auf Mittwoch erneut eingebrochen worden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Plus Auf dem Augsburger Stadtmarkt wird zum zweiten Mal in wenigen Tagen eingebrochen, die Täter nehmen etliche Stände ins Visier. Die Stadt kündigt eine Reaktion an.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Sie habe sich bislang mit ihrem Stand auf dem Augsburger Stadtmarkt immer sicher gefühlt, sagt Bianca Uhl. Und dann das. Bei der Gemüsehändlerin wurde in der Nacht auf Mittwoch eingebrochen. Uhl ist nicht die einzige Betroffene unter den Händlerinnen und Händlern. Der oder die Täter haben laut Polizei mindestens zehn Stände ins Visier genommen. Es ist der zweite Einbruch auf dem Stadtmarkt innerhalb kürzester Zeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen