Zweithaar: Sie lehrt Menschen, ihre Perücke zu lieben

Wer von Haarausfall betroffen ist, leidet oft auch psychisch darunter. In Barbara Schuhmaiers Geschäft "Zweithaarliebe" finden Betroffene Unterstützung.

Barbara Schuhmaier trägt Perücke - und jeden Tag ist es eine andere. Für die Geschäftsfrau gehört das zum Beruf: "Ich möchte meinen Kundinnen zeigen, wie realistisch Haarersatz aussehen kann." Denn die meisten Frauen kommen nicht freiwillig in das Studio im Augsburger Stadtteil Haunstetten - sie kommen, weil sie durch eine Krankheit oder durch eine medizinische Behandlung ihr Haar verloren haben. Bei Barbara Schuhmaier bekommen sie nicht nur ihre Frisur, sondern oft auch ihr Selbstwertgefühl zurück.

Blond, schwarz, rot, mit Strähnen... - in der "Zweithaarliebe" von Schuhmaier sind Perücken in allen Farben und Schnitten ausgestellt. Seit einem Jahr können Menschen, die von Haarausfall betroffen sind, nun schon Perücken und Haarteile in Haunstetten kaufen. Und nicht nur das: Zu Barbara Schuhmaiers Arbeit gehört auch die seelische Unterstützung von Menschen mit bewegenden Geschichten: "Man kann aus vielen Gründen von Haarausfall betroffen sein. Neben genetischen und altersbedingten Ursachen kommen auch viele Menschen nach einer Chemotherapie zu mir. Das ist ein schwieriges Thema und deshalb gebe ich mir Mühe, dass sich Kundinnen in meinem Studio wohlfühlen können."

Nach Haarausfall: Perücken von der Stange oder nach Maß

In ihrem Zweithaarstudio bietet die Inhaberin eine große Auswahl an Perücken: "Unsere Kundinnen bekommen bei uns entweder hochwertigen Haarersatz von der Stange oder - für etwas mehr Geld - individuelle Maßanfertigungen. Da wir selbst für Zweithaarliebe produzieren lassen, können wir die Wünsche unserer Kundinnen berücksichtigen. Es gibt fast keine Frisur, die nicht rekonstruiert werden kann." Eine Maßanfertigung dauere vier bis sechs Wochen, gehe also relativ schnell. Sie sei auch weniger teuer als bei den üblichen Anbietern, sagt Barbara Schuhmaier. Besonders wichtig seien solche Spezialanfertigungen bei Teenagern und Kindern, denn eine individuell gefertigte Perücke gewährleiste auch bei kleineren Köpfen Tragekomfort.

Wer von Haarausfall betroffen ist, leide häufig psychisch darunter, so Schuhmaier: "Die Frauen verlieren mit ihren Haaren oft auch ihr Selbstbewusstsein. Was sie vom Kauf einer Perücke abhält, ist meistens die Angst, der Haarersatz könne unecht wirken." Diese Sorge sei jedoch unbegründet: "Perücken können heutzutage völlig realistisch aussehen. Ich beobachte in meinem Studio regelmäßig, wie Frauen durch den passenden Haarersatz wieder ihre Lebenslust zurückgewinnen. Das kann schon mal sehr emotional werden: Ich lache und weine viel mit meinen Kundinnen."

Nach Haarverlust: In der Selbsthilfegruppe wieder Mut finden

Wer sich bei "Zweithaarliebe" beraten und bedienen lässt, nimmt oft eine Perücke mit und lässt eine bewegende Lebensgeschichte da, denn der Austausch, das Erzählen kann auch helfen. Barbara Schuhmaier bietet deshalb auch eine Selbsthilfegruppe für Betroffene an. Auf Facebook gibt es die Gruppe seit zweieinhalb Jahren, sie hat über 2000 Mitglieder. Die Zweithaar-Expertin postet dort unter anderem Videos mit Tipps und Tricks zur Pflege von Zweithaar oder zur Abrechnung von Perücken mit der Krankenkasse. An zwei Abenden pro Monat finden auch Gruppentreffen im Studio statt, bei denen sich Betroffene austauschen können.

Diese emotionale Unterstützung macht das Studio für die Inhaberin so besonders: "Ich sehe meine Kundinnen in den meisten Fällen nicht nur einmal und baue oft eine Beziehung zu ihnen auf. Ich lerne durch meine Arbeit so viele tolle Frauen kennen, die mich inspirieren." Besonders Fälle von sehr jungen Kundinnen gehen ihr dabei nahe: "Meine jüngste Kundin war ein sechsjähriges Mädchen mit einem Gehirntumor. Die Kleine war großartig. Wir haben mit ihr verschiedene Perücken durchprobiert und sie hat sich wie eine Prinzessin gefühlt."

Dass sie selbst vor zehn Jahren von Haarausfall betroffen war, hilft Schuhmaier, ihre Kundinnen zu betreuen. Das ist auch der Grund, warum die Industriekauffrau "Zweithaarliebe" vor drei Jahren als Online-Business gestartet hat: "Durch Corona habe ich meinen damaligen Job verloren und habe direkt am nächsten Tag mein Gewerbe angemeldet. Durch die Pandemie und als alleinerziehende Mutter bin ich damit ein Risiko eingegangen, doch es hat sich gelohnt. Meinen Söhnen kann ich mit meiner Arbeit beibringen, dass man niemanden nach seinem Äußeren beurteilt." Die Inhaberin hat mit ihrem Studio noch einiges vor. Eine Vergrößerung der Räume ist in Planung, ebenso wie die Erweiterung des Sortiments auf Haarersatz für Männer.