Zwischen Losbude und Festzelt: Gögginger Frühlingsfest kommt gut an

Am Sonntagmittag war das Festzelt auf dem Gögginger Frühlingsfest gut besucht.

Plus Seit Freitag ist in Augsburg wieder Volksfestzeit. Während die Kinder Karussell fahren, feiern die Älteren im Zelt. Am Sonntag spricht CSU-Europaabgeordneter zum Dämmerschoppen.

Von Andrea Wenzel

Luis und Max fällt die Auswahl schwer. Sie haben eben beim Pfeile werfen 20 Luftballons getroffen und dürfen sich jetzt eine Belohnung aussuchen. Sie überlegen lange hin und her und entscheiden sich schließlich für Schleim in Dosen und einen Styroporflieger. Seit Freitag läuft in Göggingen wieder das traditionelle Frühlingsfest. Oberbürgermeisterin Eva Weber hatte mit zwei Schlägen beim Fassanstich offiziell die Augsburger Volksfestsaison eingeläutet. Nach dem ersten Wochenende ziehen Besucher und Schausteller eine positive Bilanz.

Während Luis und Max ihrer Preise in Mamas Handtasche packen, hat sich Leoni Fleck am Sonntagmittag einen Stand weiter an der Losbude für eine Wanduhr entschieden. Die soll bald in ihrem Kinderzimmer hängen, erzählt sie stolz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

