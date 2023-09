Augsburg

vor 49 Min.

Zwölfjähriger betritt Familienbad mit Axt und bedroht andere Kinder

Ein Zwölfjähriger aht am frühen Samstagabend im Augsburger Familienbad am Plärrer einen Polizeieinsatz ausgelöst, indem er andere Kinder mit einer Axt bedrohte.

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

Die Polizei rückt am Samstagabend zu einem Einsatz im Augsburger Familienbad am Plärrer an. Grund ist ein Zwölfjähriger, der mit einer großen Axt hantiert hat.

Ein Zwölfjähriger hat am Samstag das Familienbad am Plärrer mit einer Axt betreten und dort zwei Kinder bedroht. Dies bestätigte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord auf Anfrage unserer Redaktion. Demnach meldeten sich zwei Zehnjährige am frühen Abend bei der Plärrerwache und berichteten, dass sie von dem Zwölfjährigen bedroht worden seien. Daraufhin rückten mehrere Einsatzkräfte, die sich wegen des Plärrers direkt nebenan aufgehalten hatten, im Familienbad an. Darunter waren auch Beamte der Bereitschaftspolizei. Zwölfjähriger bedroht im Augsburger Familienbad am Plärrer andere mit Axt - Polizei rückt an

Die Einsatzkräfte konnten den Zwölfjährigen ausfindig machen und die Axt sicherstellen. Nach Angaben der Einsatzzentrale war die Axt rund 20 Zentimeter lang. Verletzt wurde niemand. Beamte in der Plärrerwache kümmerten sich um den Zwölfjährigen. Im Lauf des frühen Abends versuchten sie unter anderem, die Eltern zu kontaktieren. Warum er die Axt dabei hatte und mit ihr hantierte, soll nun ermittelt werden.

Themen folgen