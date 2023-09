Augsburg

Zwölfjähriger soll Kinder im Familienbad am Plärrer mit Axt bedroht haben

Im Familienbad am Plärrer in Augsburg ist es am Samstag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Die Polizei nahm einen Buben mit auf die Plärrerwache.

Die Polizei rückt am Samstag mit mehreren Einsatzwagen zum Familienbad am Plärrer aus, nachdem zwei Kinder Beamten davon berichtet hatten, dass ein Bub mit einem Axt gedroht haben soll. Nach Polizeiangaben wurde der mutmaßliche Täter, ein zwölfjähriger Bub, auf die nahegelegene Plärrerwache mitgenommen. Bei dem mutmaßlichen Tatwerkzeug handelte es sich demnach um eine echte, etwa 20 Zentimeter lange Axt. (AZ)

