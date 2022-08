Augsburger

vor 31 Min.

Aggressiver 16-Jähriger will Taxifahrer prellen - Anzeige wegen Betrugs

Ein aggressiver 16-Jähriger hat in der Augsburger Ostlandstraße versucht, einen Taxifahrer zu betrügen.

Weil ein 16-Jähriger in der Augsburger Ostlandstraße seine Taxi-Rechnung nicht begleichen will, ruft der Fahrer die Polizei. Was den Jugendlichen nun erwartet.

Ein 16-Jähriger hat in der Nacht auf Donnerstag versucht, einen Taxifahrer zu prellen. Nach Angaben der Polizei kam die entsprechende Meldung um etwa 1.30 Uhr aus der Ostlandstraße. Die Beamten trafen dort den Jugendlichen an, der sich befördern ließ, ohne Geld dabei zu haben. Den offenen Betrag konnte er nicht bezahlen, zudem verhielt er sich laut Polizei "uneinsichtig und aggressiv". Versuchter Taxi-Betrug: Jugendlicher beleidigt Augsburger Polizeibeamte Die Beamten, die mehrfach beleidigt wurden, brachten den Jugendlichen nach Hause und übergaben ihn einem Familienangehörigen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs und Beleidigung. (kmax)

