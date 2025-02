Reden Sie mit uns über die Bundestagswahl!

Noch eine Woche bis zur Bundestagswahl — einer Wahl, die Deutschland verändern wird. Gelingt nach dem chaotischen Ampel-Aus ein echter Neuanfang? Verschiebt sich die Republik nach rechts? Raufen sich die Kräfte der demokratischen Mitte endlich zusammen? Und welche Rolle spielt das neue Wahlrecht? Über all das wollen wir reden. Am kommenden Mittwoch beantworten AZ-Chefredakteur Peter Müller und unser Politikchef Michael Stifter nicht nur die Fragen von a.tv-Moderator Jan Klukkert, sondern auch Ihre Fragen, liebe Leserinnen und Leser.

Beginn ist am Mittwoch, 19. Februar, um 18 Uhr

„Wer regiert Deutschland: Zwischen Regierungschaos und Rechtsruck“, lautet der Titel unserer Diskussionsrunde am 19. Februar, von 18 Uhr bis etwa 19.30 Uhr, im Kundencenter der Augsburger Allgemeinen, Maximilianstraße 3, in Augsburg. Seien Sie gerne dabei und sichern sich schon jetzt Ihre Tickets zum Leservorteilspreis von 5 Euro. Entweder vor Ort bei einem Ticketpartner in Ihrer Nähe oder online unter augsburger-allgemeine.de/ticket

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Denn es steht ja eine Menge auf dem Spiel am 23. Februar. Kanzlerkandidat Friedrich Merz will in der Migrationspolitik härter durchgreifen. Die Mehrheit der Deutschen ist der Meinung, dass vor allem die illegale Zuwanderung schärfer bekämpft werden muss. Doch der Versuch des CDU-Chefs, sich im Bundestag mit den Stimmen der AfD eine Mehrheit dafür zu verschaffen, hat auch viele empört. Hunderttausende gingen gegen einen Rechtsruck auf die Straße. Sind CDU und CSU wirklich auf dem Weg nach rechts oder besinnen sie sich nur auf ihre eigenen Wurzeln? Auch darüber wollen wir mit Ihnen diskutieren.

Die Union liegt in Umfragen vorne. Aber mit wem will Merz, der die besten Karten hat, Kanzler zu werden, seine Pläne umsetzen? Und ist die Migration tatsächlich das alles bestimmende Thema, wie die Debatten dieser Tage es nahelegen? Oder ist es nicht doch die Frage, wer die lahmende Wirtschaft wieder in Schwung bringt, die am Ende die Wahl entscheiden wird? Es gibt viel zu reden, reden Sie gerne mit!