Andere Länder, andere (Un)Sitten

Mit unserer Reihe „Augsburger Anekdoten“ erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer Stadt.

Überzeugend. Eine Kundin auf dem Augsburger Stadtmarkt ist skeptisch: „Sind die Kirschen auch süß?“, fragt sie den Standbetreiber. Der ist von seiner Ware überzeugt: „So süß, dass ich sie gleich selbst esse, wenn Sie sie nicht kaufen.“ Die Kundin geht kurz später mit einer Tüte voller Kirschen weiter.

***

Andere Länder, andere Sitten. Dass er an der Kreuzung Stadtbach-/Georg-Haindl-Straße wegen einer Kundgebung bei UPM nicht Richtung Innenstadt abbiegen kann, bringt einen Lastwagenfahrer aus den Niederlanden in Rage. Wild gestikulierend versucht er der Polizeistreife, die die Straße sperrt, klarzumachen, dass das die Route ist, die er nehmen will. Weil die junge Polizistin abwinkt, setzt er seinen Lkw noch ein Stück nach vorn, hupt und wird in Mimik und Gestik wilder. Weil die Polizistin weiter abwinkt, setzt er zum ohrenbetäubenden Hupkonzert an und übertönt sogar die Kundgebung. Erst als auch die Polizistin in ihrem Auftritt deutlicher wird, setzt der Lastwagenfahrer zum U-Turn an. Dass in anderen Ländern andere Verkehrsregeln gelten, ist bekannt. Dass man in den Niederlanden Polizeistreifen einfach weghupen kann, scheint allerdings unwahrscheinlich.

***

Schöne Aussichten. Eine Mittagspause im Grünen kann so schön sein. Gut, bis man in der Augsburger Innenstadt ein grünes Fleckchen gefunden hat, ist die Hälfte der Pause um, aber vielleicht erklärt das ja gerade, warum an heißen Tagen gerade so viele Menschen auf den Bänken am Elias-Holl-Platz sitzen: Immerhin spenden dort ein paar Bäumchen Schatten. Bei 35 Grad nimmt man dafür auch hin, dass man von Bauzäunen, Baustaub und Baulärm umgeben ist, weil das Rathaus saniert wird und der Holl-Platz als Materiallager dient. Alles besser als Schwitzen.

***

Nur für gebildete Katzen. Wer mit offenen Augen durchs Textilviertel spaziert, entdeckt im Garten eines Mehrfamilienhauses ein liebevoll gestaltetes Vogelhäuschen. Und daneben prangt ein Schild, das nicht dorthin gehört: „Divieto di caccia“ (Jagen verboten) steht auf der Tafel, die man so in Italien auf dem Land überall finden kann. Sie sollen die Jagdbegeisterten in die Schranken weisen, die im Gegensatz zu Deutschland keinen Jagdschein oder Jagdberechtigung benötigen. Doch an wen richtet sich der Hinweis im Augsburger Garten? Vermutlich an die Katzen, die an der Futterstelle gerne auf die Pirsch gehen. Wir hoffen nun im Interesse der Piepmätze, dass die Katzen über Lese- und Fremdsprachenkenntnisse verfügen.