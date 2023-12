Anekdoten aus Augsburg: Mit letzten Korrekturen ins neue Jahr

Ein Lokal bereitet ein ungewöhnliches Silvestermenü vor und die Stadt behebt am Ende des Jahres noch einen größeren Fehler. So verabschiedet sich Augsburg von 2023.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Nur nicht aufgeben

Die Schlange an der Kasse eines Hochzoller Drogeriemarkts ist kurz vor Heiligabend lang. Dass manche der Kundinnen und Kunden etwas unruhig darauf warten, endlich abkassiert zu werden, stört eine ältere Dame aber überhaupt nicht. Schließlich hat sie ein ernstes Problem, das sie mit der Kassiererin besprechen muss. Ihr Mann habe einen so schrecklichen Juckreiz, berichtet sie, und dafür habe sie nun die auf dem Band befindliche Hautcreme ausgesucht. Die freundliche Mitarbeiterin fragt zunächst, an welcher Körperstelle der Juckreiz auftrete, was die ältere Dame etwas errötend ignoriert und stattdessen antwortet: "Der Juckreiz tritt immer auf, wenn mein Mann Nüsse gegessen hat." Darauf die Kassiererin: "Dann vermute ich, dass es eine allergische Reaktion sein könnte. Da hilft dann gar keine Creme." Doch die Dame lässt nicht locker. Über die Feiertage müsse der Juckreiz weg. Das sei so kein Zustand, ereifert sie sich. Dann nehme sie eben noch eine andere Creme dazu. Es gehe hier nicht ums Geld. Erneut erläutert die Kassiererin freundlich, dass auch diese nicht helfe, sollte es sich, wie vermutet, um eine allergische Reaktion auf Nüsse handeln. Während die Kunden in der Schlange genervt die Augen rollen, gibt die alte Dame auf. Fast. Sie bezahlt und murmelt im Hinausgehen: "Dann schaue ich jetzt noch im Supermarkt, ob die was Gescheits gegen Juckreiz haben."

Seltsames Silvestermenü

Freitagmorgen, aus dem gekippten Fenster eines Lokals in der Altstadt schallt leise Radiomusik, die man lange nicht mehr gehört hat: "Noch 'n Toast, noch 'n Ei, noch 'n Kaffee, noch 'n Brei...". Ein Vorgeschmack aufs Silvestermenü?

Kunst-Fehler

Auch die Augsburger Stadtverwaltung ist vor Schreibfehlern nicht gefeit. Bis vor Kurzem hieß es in der Abfallgebührensatzung, dass in der gelben Tonne "sonstige Gegenstände aus Kunst" kostenfrei entsorgt werden können. Gemeint waren aber nicht ausgefranste Pinsel oder alte Schinken in Ölfarben (ohnehin ein Fall für den Restmüll). Inzwischen wurde der Änderungsbeschluss aus 2021, der die falsche Formulierung enthalten hatte, erneut geändert und beschlossen. Jetzt heißt es - nach allen Regeln der Kunst richtig - "sonstige Gegenstände aus Kunststoffen".