Augsburg erlebt sein blaues Wunder

Mit unserer Reihe „Augsburger Anekdoten“ erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Farbige Beleuchtung. Die neue Zentrale der städtischen Wohnbaugruppe an der Bgm.-Ackermann-Straße ging im Herbst in Betrieb. Die schon vor mehreren Jahren in Angriff genommene Investition fiel unglücklich mit dem bundesweiten Absturz bei den Neubauzahlen zusammen - auch die WBG musste erklären, wieso sie eine neue Zentrale fertigstellt, angesichts von hohen Kreditzinsen aber kaum noch neue Wohnungen in Angriff nimmt. Einige Monate nach dem Einzug leuchtet das Gebäude jetzt farbig von innen. Ist ein Hingucker, richtig in die Zeit passt er nicht.

***

Richtig Falschparken. Eigentlich ist die Gleichung simpel: Entweder man parkt richtig – oder falsch. Parkt man richtig, so hat man Glück und keine Kosten. Parkt man falsch, gibt es eine Strafe. Lange galt dieses Naturgesetz. Bis die Stadt Augsburg es vergangene Woche aushebelte. Für einen Abend konnten Autofahrer auf dem Parkplatz der Erhard-Wunderlich-Sporthalle richtig und dennoch falsch parken. Aus garstigen Falschparkern wurden mit nachgereichter Parkberechtigung ehrenvolle Richtigparker. Zusammengefasst also: falsche Richtigparker. Doch neben den falschen Richtigparkern gab es an jenem Abend auch noch die richtigen Falschparker. Der Autor dieser Zeilen ist einer von ihnen. Kein Gast des IHK-Neujahrsempfangs. Keine Parkberechtigung. Nur die Strafe und das Gefühl, als richtiger Falschparker unter falschen Richtigparkern nicht ganz richtig zu sein.

Icon Vergrößern Richtiger Falschparker unter falschen Richtigparkern. Foto: Jonas Klimm Icon Schließen Schließen Richtiger Falschparker unter falschen Richtigparkern. Foto: Jonas Klimm