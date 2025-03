Augsburger Anekdoten: Die Stadt der Zettelwirtschaft und Scherbenhaufen

Mit unserer Reihe „Augsburger Anekdoten“ erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Schöner Zettel, weniger Gebettel. Mit dem Einkaufen ist das so eine Sache: Manche Hausgemeinschaften gehen gemeinsam, bei anderen geht jeder, wann er Zeit hat, um dann am Ende alles doppelt im Kühlschrank zu haben. Viele empfinden den Einkauf auch als lästige Pflicht. Will man selbst nicht losziehen, muss man den anderen zum Supermarkt-Gang überreden. Ein schnöder Einkaufszettel mit Aufzählung hilft da nicht. Irgendjemand in dieser Stadt hat eine Methode gefunden, die wirksam sein könnte: „Äpfel, Tomaten, Kartoffeln, Bananen“ steht auf einem Zettel, der diese Woche am Boden nahe der City-Galerie liegt - und dann steht da noch: „Bier“. Daneben die Zeichnung eines Bierkrugs und die Worte „Rumba, Bumba, Wumba“. Klingt einerseits nach Friedrich Merz‘ „Rambo Zambo“, andererseits nach Spaß. Das Bier jedenfalls scheint in diesem Augsburger Haushalt schon im Kühlschrank zu stehen und auf den braven Einkäufer zu warten.

***

Zettelwirtschaft. Wo wir schon bei Zetteln sind: Auch am Hauptbahnhof wird neuerdings auf diese Weise mit Kunden kommuniziert. Ist auch einfacher mit Zetteln, denn die können im Gegensatz zu Anzeigentafeln nicht kaputt gehen. So erfahren Fahrgäste nun zum Beispiel dank eines weißen Zettels, dass die Türe zu Gleis eins defekt ist. Auch der Weg zum WC ist entsprechend ausgeschildert: Irgendjemand hat mit Kugelschreiber einen Pfeil auf Pappkarton gemalt, für die Linien hat er sich angestrengt und ein Lineal verwendet, der Pfeil ist schön schraffiert. Weniger Zeit blieb offenbar für die exakte Ermittlung der Distanz zum WC: „20-30 Meter“ steht da. Tipp für Bahnkunden: Wenn‘s dringend ist, lieber früher loslaufen. Am Ende sind es 40 Meter...

***

Weg mit Weihnachten. Der Heilige Abend ist längst vorbei, der Dreikönigstag ebenfalls, Lichtmess war am 2. Februar. Alle Stichtage, um mit Weihnachten Schluss zu machen, sind damit rum. Irgendjemand in Augsburg scheint den Abschied dennoch hinausgezögert zu haben, bis jetzt, Ende Februar. In einem Mülleimer in der Innenstadt fand sich dieser Tage ein ausrangiertes Komplettset: Kochtopf, Glühweinflasche (leer), derangierter Lichterengel mit amputiertem Arm. Im Garten daneben wachsen bereits die Schneeglöckchen. Höchste Zeit, Weihnachten auszusortieren.

***

Skärvor. Apropos aussortieren. Erinnern Sie sich noch an die Werbung eines schwedischen Möbelhauses? Die, in der aus einer Häuserzeile massenhaft Christbäume durch die Fenster aussortiert wurden? „Knut“ ist das Wort, das bis heute viele mit dieser Werbung verknüpfen, in Schweden steht es für den letzten Tag der Weihnachtszeit. In unserer Redaktion gab es zwar keinen Weihnachtsbaum, wir haben aber auch aussortiert. Teller zum Beispiel. Neue bestellten wir beim Schweden, kamen auch prompt. Nur: 14 von 20 waren „Skärvor“, wie der Schwede sagen würde - Scherben. Die Nachbestellung sah genauso aus. Wir haben jetzt genug Material für einen Polterabend oder Bastelnachmittage. Aber keine Angst: Wir schmeißen die Scherben nicht zum Fenster raus...

***

Baden gegangen. Dass Weihnachten längst vorbei ist, muss auch eine kleine Tanne ausbaden. Hoffentlich war sie mit mehr Liebe geschmückt, als sie danach entsorgt wurde. Anstatt die Tanne zu den nackerten Weihnachtsbäumen zu legen (von denen manche immer noch auf ihre Abholung warten), wurde diese in den Vorderen Lech geworfen. Der Baum kämpft gegen seinen Untergang. Auf Höhe des Märzenbads klammert er sich an ein gespanntes Seil. Wenn doch nur alle seine Zweige an dem einen Strang ziehen würden. Vielleicht rettet ihn noch ein guter Schwabe aus der Misere. Weihnachten steht demnächst wieder vor der Tür. Und das Bäumchen ist gut gewässert.