Augsburger Anekdoten: Ein paar Zeilen, die es in sich haben

Wer an der Floßlände am Lech einen guten Platz will, der muss einfach früh da sein. Und wer auf Augsburger Hauswändern liest, stößt auf bewegende Botschaften.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Bester Platz

Die Floßlände am Lech in Lechhausen hat sich als Ausflugslokal etabliert. Die Sitzmöglichkeiten auf der Terrasse sind begehrt. Auch auf den Steinstufen am Ufer lässt es sich gut aushalten. Um 11.30 Uhr geht's täglich los. Das Personal berichtet von einem älteren Mann, der regelmäßig kommt. Er sitzt dann meist ab 11 Uhr bei schönem Wetter draußen. Allein an einem Tisch. Er wechselt gerne mal den Platz. Man weise den Gast stets darauf hin, dass erst ab 11.30 Uhr serviert werde. Dessen Antwort: "Weiß ich. Aber ich habe heute wieder den besten Platz!"

Ungewöhnliche Bitte

So lieblich die Augsburger Altstadt auch ist, frei von Kummer scheint sie nicht zu sein. E sind nur ein paar Zeilen, die jemand an eine Mauer geschrieben haben. Aber sie haben es in sich. "Lieb mich nicht. Bitte geh weg", lauten die flehentlichen Worte in Lachsfarben. Dazu ein kleines, grünes Herz, das an der Spitze nach unten ausläuft. Hier scheint eine Liebe verflossen. Zumindest einseitig. Gerne würde man wissen, ob und welches Drama dahintersteckt. Ob man vielleicht irgendwie helfen kann. Wer die Protagonisten sind und wie alt. Vielleicht aber hat der oder die Unbekannte einfach der puren Genervtheit über eine hartnäckige Verehrung Ausdruck verliehen. Selbst wenn die Geschichte hinter der Bitte nicht so herzzerreißend sein sollte, wie sie klingt, höflich formuliert ist der Appell am Gemäuer allemal.

Heiße Ware

Wer heiße Ware transportiert, muss auf der Hut sein. In diesem Fall ist die heiße Ware nicht nur sprichwörtlich heiß - es ist eine Pizza. Als am Donnerstagabend das übliche Durcheinander mit Straßenbahn, Autos, Radlern und Fußgängern in der Frauentorstraße im Domviertel herrscht, bleibt einer cool. Auf einem Rennrad sitzend jongliert ein Mann mit einer Hand einen Pizzakarton durchs Gewühl. Die Polizei, mit großer Stärke ganz in der Nähe, hat anderes zu tun - die Beamten passen auf Finanzminister Christian Lindner auf, der in der Stadt weil. Der Pizza-Jongleur bleibt unbehelligt, umfährt Hindernisse in Schlangenlinien, entgeht den für Radlern gefährlichen Tramgleisen und bringt die wertvolle Fracht sicher vor ein Haus, auf dem eine Frau schon wartet.

Auf den Charakter kommt es an

Zwei Jugendliche treffen sich in der Straßenbahn und unterhalten sich über den ersten Schultag nach den Ferien. Der junge Mann mit den gelockten Haaren kommt schnell zur Sache, als es um seinen Erfahrungen nach den langen Ferien geht. "Das Einzige worauf ich wirklich stolz bin, ist mein Intellekt", erzählt er überzeugt. Sein Gegenüber fragt: "Wie oft bist du schon durchgefallen?" Die Antwort darauf kommt wie aus der Pistole geschossen: "Erst zweimal. Aber der Charakter gehört ja auch zum Intellekt".

