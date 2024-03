Augsburger Anekdoten: Fischsuppe oder einfach gar nichts

Personalmangel in einem beliebten gastronomischen Betrieb führt zu Einschränkungen. Dem Gast bleibt bei der Suppe eine Wahl.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Qual der Wahl. Die Fischtheke im Untergeschoss der Galeria Kaufhof (früher Karstadt) ist ein beliebter Treff für Menschen, die gerne Fisch essen. Speisen werden frisch zubereitet. Man sitzt teils an der Theke und schaut zu. Die schmackhafte Fischsuppe wird aus einem großen Kochtopf serviert. Das Angebot ist stets reichhaltig. Allerdings nur dann, wenn auch genügend Personal zur Verfügung steht. In dieser Woche war nur ein kleines Team im Einsatz. "Heute nur Fischsuppe", hieß es an die Adresse der Kunden. Einige machten kehrt, andere blieben. Immerhin hatten sie bei der Suppe die Wahl: Teller oder kleiner Topf. Zum Ende der Woche gab es wieder die üblichen Fischgerichte. Mahlzeit.

Kommt 'ne Hose geflogen. Ein ruhiger Sonntagvormittag in der Maxstraße, Cafés öffnen, kaum ein Auto ist unterwegs. In die Beschaulichkeit dieser Szenerie flattert plötzlich von oben etwas Längliches herab. Es ist eine Jeans, die die Fassade entlang nach unten fällt. Verwirrte Blicke der Passantinnen und Passanten, erst auf die Hose, dann nach oben. Alle Fenster des dazugehörigen Gebäudes sind geschlossen, niemand ist zu sehen oder kommt, um sich des Textils anzunehmen. Ein "Hosen-Suizidversuch", scherzt einer im Vorbeigehen. Kurze Verständigung der anwesenden Zeugen: Man lässt die Jeans dort, wo sie ist. Irgendwem wird sie schon gehört haben, irgendwer wird sie schon aufklauben. "Jetzt bin ich über 80", sagt ein Mann etwas ratlos, "aber sowas hab' ich auch bisher nicht erlebt." (AZ)