Augsburger Anekdoten: Kaiser Augustus muss ein cooler Typ gewesen sein

In Augsburg ist am Rathausplatz nahezu immer etwas los – tierische Geschichten inklusive. Und Kaiser Augustus fasziniert Touristen. Unsere Anekdoten der Woche.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Tierischer Spaß

Noch bleibt Zeit für eine Erfrischung am Rathausplatz. Der Wasserspielplatz, der in erster Linie Kinder anspricht, steht bis Donnerstag, 22. Juni. Den kleinen Mädchen und Buben gefällt's, manches Kind mag gar nicht mehr raus. Tierischen Spaß hatte zuletzt ein Hund, der mit seinen Pfoten immer wieder auf die Wasserfontänen drückte. Am Ende war der Hund pitschnass und glücklich. Offenbar hatte das Herrchen genau gewusst, wann die Wasserspiele losgehen. Punkt 10 Uhr fegte der Hund durch die Anlage.

Pitschnass, aber glücklich: Ein Hund vergnügte sich am Wasserspielplatz vor dem Rathaus. Foto: Michael Hörmann

Menschlicher Spaß

Wassergaudi im kleineren Stil gibt es auch in der Altstadt auf dem Holbeinplatz bisweilen zu beobachten. Wenn auch nicht für jedermann. Ein Mädchen jedenfalls findet es nicht so lustig, als ihre beiden Freundinnen im Vorbeigehen Wasser aus dem Brunnen schöpfen und sie vollspritzen. Dabei geht es ihr gar nicht darum, dass sie selbst nass wird. "Hey", ruft sie empört, "mein Handy!" Späße können schnell ein Loch haben, in dem Fall quasi ein Handyloch.

Der Brunnen am Holbeinplatz. Foto: Ina Marks

Dauerleihgabe in Berlin

Ein Stück historisches Augsburg steht mitten in Berlin. Allerdings ziemlich gut versteckt. Am Rand des berühmten Tiergartens befindet sich seit Ende der 1970er-Jahre ein "Freilichtmuseum für Gaslaternen". Wobei Museum ein ziemlich hoch gegriffenes Wort ist. Tatsächlich reihen sich dort einfach alte Gaslaternen aus verschiedenen Städten aneinander. Und inzwischen sieht es dort ziemlich düster aus. Die Gaslaternen leuchten seit Jahren nicht mehr, zahlreiche Stücke wurden durch Vandalismus ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Allerdings: Die Augsburger Leihgabe, die dort ausharrt, hat sich gut gehalten. Sie ist ein würdiger Vertreter der Stadt Augsburg in der Bundeshauptstadt. Neulich, als einige Augsburger die Lampe in Augenschein nehmen, wacht ein Obdachloser auf, der auf einer Bank unter der Laterne ein Schläfchen hält. Auch er kann nur Gutes sagen. "Augsburg", sinniert er noch etwas benommen. "Da war ich auch schon mal. Schöne Stadt."

Sommernächte

In einem Straßencafé unterhält sich ein jüngeres Paar. Sie sagt: Weißt du schon, wer bei den Sommernächten zur Eröffnung kommt und spielt? Er: Nein. Wer? Sie: die bekannte Band Juli. Er: Wann? Sie: Ende Juni. Er: Oh mei, muss ich jetzt da mit dir auch noch hin?

Das Auge der Touristen

Es ist interessant, Touristen in Augsburg zu beobachten. Man fragt sich oft, mit welchen Augen sie die Stadt sehen. Zwei Männer stehen am Vormittag am Augustusbrunnen, um ihn aus unterschiedlichen Perspektiven zu fotografieren. "Schau mal, da hängt eine übergroße Regenbogenfahne", sagt der Fotograf. Der Regenbogen steht für Vielfalt in einer Gesellschaft. Der andere Mann überlegt kurz und sagt: "Dann ist Augustus wohl auch ein cooler Typ gewesen."