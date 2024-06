Ein Panther-Stofftier in Hochwassernot und Politik statt Erotik

Das Hochwasser hat viele traurigen Geschichten geschrieben, es gibt aber auch Momente der kurzen Freude. Und ein einstiger Erotikladen ist längst neu ausgerichtet.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Große Flüsse, kleine Fehler

Es ist Sonntag, die Lage nach den Regenfällen in der Region Augsburg dramatisch, am Messezentrum haben Hilfsorganisationen eine Notunterkunft für betroffene Menschen eingerichtet, die nach Evakuierungen eine Schlafstelle brauchen. Am Nachmittag besuchen Spitzenpolitiker der Grünen das Lagezentrum und tun das, was Spitzenpolitiker in solchen Zeiten eben tun: vor Ort präsent sein, sich die Lage schildern lassen, Sorgen und Nöte von Helfern aufnehmen. Ein Mann des THW berichtet, wie das alles so abläuft mit dem Hochwasser und der Koordination der Einsatzkräfte, er erzählt von großen Flüssen, die mehr Wasser aufnehmen können, und kleinen Flüssen und Bächen, die in der Region vielfach über die Ufer getreten sind. Die Politiker nicken. Nachfrage von Omid Nouripour, Bundesvorsitzender der Grünen. Er sei schön öfter in der Region gewesen und kenne sich hier ein wenig aus – und der Iller, sei das aus Sicht der Experten ein großer oder ein kleiner Fluss? Es entsteht eine kurze Pause, ehe ein freundlicher Mann des THW in seiner Antwort für "die" recht große Iller den richtigen Artikel verwendet, ohne den Politiker auf den kleinen Fehler allzu direkt hinzuweisen.

Der Panther ist aus dem Hochwasser gerettet. Foto: Michael Hörmann

Panther saufen niemals ab

Privater Sondereinsatz am Samstag während des Hochwassers in Haunstetten. Ein Bekannter schlägt Alarm. Der mit Freunden vereinbarte Frühschoppen müsse ausfallen. Er habe Hochwasser im Keller. Die Freunde kommen und entdecken das Ausmaß. Im Lauf des Tages steigt das Wasser von Treppenstufe zu Treppenstufe. Im Keller steht es nachmittags bei einem Spitzenwert von 75 Zentimetern. Der Strom ist auch abgestellt. Taschenlampen sind im Haus nicht aufzutreiben. Mit der Taschenlampen-App wird das Szenario im Keller ausgeleuchtet. Oh je. Ein Augsburger Panther ist überschwemmt worden. Das Stofftier sitzt auf einem Glastisch, der komplett unter Wasser steht. Todesmutig begibt sich ein Helfer in Gummistiefeln auf eine mit Wasser überzogene Treppenstufe und zieht den völlig durchnässten Panther aus dem Wasser. Er bringt ihn ins Trockene. Erkenntnis für alle Eishockey-Fans des AEV nach diesem Hochwasser-Einsatz: Panther saufen niemals ab.

Politische Gespräche statt Erotikberatung

Es ist noch nicht lange her, da konnten "Im-Stau-Steher" an der Kreuzung am Leonhardsberg durchaus rot im Gesicht werden. Nämlich wenn sie einen Blick zu den Schaufenstern des Orion-Shops warfen. Bilder von leichtbekleideten Frauen in Reizwäsche waren dort zu sehen. Obwohl der Erotikladen längst dicht gemacht hat, klebt erneut ein Bild einer Frau in den großen Fenstern. Sie ist allerdings züchtig angezogen, hochgeschlossen und seriös im Blazer. Die SPD-Landtagsabgeordnete Anna Rasehorn ist mit ihrem "Bürger:innen-Büro" in den ehemaligen Sex-Shop gezogen. Konträrer kann die Ausrichtung der Ladenräume kaum sein. Zumindest aber ist die Farbe Rot, die für Liebe und wilde Leidenschaft steht, weiterhin präsent. Die Beratungen hingegen dürften anders ausfallen.