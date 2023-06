Augsburger Anekdoten: Schlecht gerüstet für die Zombie-Apokalypse

Ein Vermietungsportal stellt eine fragwürdige Studie vor und sieht den Untergang der Augsburger vorher. Eine Szene vor einem Supermarkt lässt auf rosigere Zeiten hoffen.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Plantschen am Rathausplatz

Der etwa fünfjährige Bub vergnügt sich bereits mehrere Minuten lang im Wasserspielplatz vor dem Augsburger Rathaus. Er ist klatschnass. Die Mutter, die von draußen zuschaut, drängt sich zum Aufbruch: "Komm, wir müssen weiter." Das Kind folgt, kommt und sagt: "Kaufst du mir jetzt ein Eis? Das habe ich mir verdient."

Ein Eis vor dem Weberhaus ist ein schönes Fotomotiv. Foto: Michael Hörmann

Geschmolzene Eisträume

Ein Ehepaar steht am Merkurbrunnen. Die Frau hält ein Eis in der Hand, der Mann fotografiert. Er möchte das bunte Weberhaus als Hintergrund haben. Die Frau wird langsam ungehalten: "Mein Eis schmilzt." Der Mann lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, scheint mit den Motiven jedoch nicht zufrieden zu sein. Die Aktion zieht sich. Später sieht man die beiden nochmals an der Eisdiele. Fotos werden nicht mehr gemacht.

Widersprüchlich

Ein Dienstag, um die Mittagszeit. Drei Bauarbeiter stehen im Textilviertel zusammen, trinken Wasser und unterhalten sich. Es geht ganz offenkundig ums Wochenende. "Die Party war voll krass, alle meine Freunde waren da." Der Mann trägt ein schwarzes Shirt mit weißer Aufschrift. "Make money, not friends", ist dort zu lesen.

Hilfsbereit

Zwei Szenen, wenige Sekunden nacheinander – beide spielen in der "kurzen Maxstraße", in Sichtweite zum Rathausplatz. Ein älterer Herr will seine Einkäufe aus dem Rewe-Markt in seinen Fahrradkorb laden. Doch das Rad kippt, die Einkäufe verteilen sich auf dem Pflaster. Sofort steht ein Bettler auf, der in der Nähe sitzt, und hilft beim Aufräumen. Während die beiden noch beschäftigt sind, flattert plötzlich ein Geldschein durch die Luft. Ein Mann im Anzug bückt sich, nimmt das Geld und spricht eine Frau an, die den Schein gerade verloren, es aber noch nicht bemerkt hat. So viel Hilfsbereitschaft in so kurzer Zeit – das kann einen doch nur zuversichtlich stimmen.

Blanker Horror

Der Redaktion flatterte diese Woche die Auswertung einer "Studie" ins Mail-Postfach. Sie stammt von einer Online-Vermietungsplattform, die untersuchte, wie gut die Überlebenschancen in deutschen Städten wären, würde ein Virus die Menschen in Zombies verwandeln, die dann Krieg gegen die noch nicht befallenen Bürgerinnen und Bürger führen. Ausgewertet wurden die Kategorien Vorräte, Verstecke, Mobilität, Sicherheit und Verletzlichkeit. Von 402 untersuchten Kommunen und Landkreisen landete Augsburg auf Platz 400. Der blanke Horror! Hätte man aber ahnen können: Allein der ausgedünnte Tram-Takt trägt ja schon dazu bei, dass man nicht schnell genug vor Zombies flüchten könnte. Den Mitarbeitern der Vermietungsplattform raten wir, solche Studien künftig sein zu lassen. Die Zeit wäre selbst vor dem Fernseher besser angelegt. Wie wäre es mit Rosamunde Pilcher?