Augsburger Anekdoten: Schräge Dosenaktion und blöder Reifenwechsel

Die öffentlichen Telefone sind schon lange außer Betrieb. Doch kommt jetzt die Wende? Über Dosen, Aufkleber, falsche Hasen und andere Skurrilitäten in der Stadt.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Kein Anschluss unter dieser Dose

Tatsächlich gibt es sie noch in Augsburg, die öffentlichen "Telefonzellen" der Telekom. Von allen verschmäht, drücken sie sich an ein paar Hauswände in der Innenstadt. Am Moritzplatz, an der Barfüßerbrücke oder in der Maximilianstraße etwa. Während ihre Freunde, die Parkscheinautomaten, das große Geld machen, klingelt bei ihnen gar nichts mehr. Die Telekom hat die altehrwürdigen Kommunikationsstationen längst stillgelegt. Irgendjemand muss jetzt mit den abgehalfterten Telefonen Mitleid gehabt haben. Ihre fehlenden Hörer wurden durch Dosen ersetzt. Dass Dosentelefone allerdings nur mäßig funktionieren, weiß man noch aus der Kindheit - zumindest die etwas älteren Generationen erinnern sich. Dosen sind also auch keine Lösung. Und Blech reden schon gar nicht.

Zum Lachen nach Ibiza

Die Augsburger, sagt man, hätten keinen Humor. Und die, die einen Hauch davon haben, gehen angeblich zum Lachen in den Keller. Jetzt wissen wir: Manchmal gehen sie auch nach Ibiza. Am Strand von Playa d'en Bossa klebt an einem Laternenmast unübersehbar ein rot-grün-weißer Aufkleber mit der Aufschrift: "Basst scho." Wir schließen daraus: Der Strand muss einer der schönsten sein auf der Insel, denn "Basst scho" ist für einen Augsburger ein fast überschwänglicher Ausdruck von Begeisterung. Für alle, die das nicht wissen, steht's auf dem Aufkleber gleich mit dabei: "Wir können alles. Außer loben." Um jetzt das Gegenbeispiel zu liefern: Augsburg hat zwar keinen Strand, wenn man vom Kuhsee absieht. Aber die Stadt hat im Sommer mindestens so viele tolle Ecken wie Ibzia. Basst also in Augsburg.

Der Augsburger geht zum Lachen in den Keller, zum Loben aber nach Ibiza. Foto: Scott Crouch

Kuschelhase auf Polizeirevier

Die Augsburger Polizei ist immer wieder mit entlaufenen Tieren beschäftigt. Im aktuellen Fall geht es um einen Hasen im rosafarbenen Kleid mit passender Schleife zwischen den Löffeln. Das Kuscheltier hatte ausgerechnet bei einer Polizeiaktion das Nachsehen. Nach der Präventionsveranstaltung "Sicher mit dem Fahrrad durch die Stadt" auf dem Rathausplatz vergangenen Samstag blieb das Stofftierchen auf dem Pflaster zurück. Die Beamten hatten ein Herz für den falschen Hasen, sie nahmen ihn mit aufs Innenstadt-Revier in der Frölichstraße. Mit einem Aufruf auf Facebook und Co. wird seitdem nach dem kleinen Besitzer oder der kleinen Besitzerin gefahndet. Doch der Kuschelhase wurde bislang nicht abgeholt. Ewig wird das Tier nicht mehr auf der Inspektion bleiben, noch zwei Wochen etwa, dann wandert es weiter ins Fundbüro, heißt es von der Polizei. Ach Hase.

Die Polizei fragt: Wem gehört der Kuschelhase? Foto: Polizeipräsidium Schwaben Nord

Zu blöd zum Reifenwechsel

Ein Bekannter hat's erzählt. Er ist zu faul, um Reifen zu wechseln. Also vereinbart er immer einen Termin im Autohaus. Dieses Mal digital, wie er berichtet. Im Autohaus ist er pünktlich, zumal er eine Terminbestätigung tags zuvor bekommen hat. An der Annahme sind die Damen verwundert: Der Name des Bekannten sei nicht in der Terminplanung. Stattdessen ein anderer Name zum Reifenwechsel. Große Verwunderung im Autohaus. Der Fall kann geklärt werden. Der Bekannte hat ein falsches Kennzeichen angegeben, es war ein Zahlendreher. Daran hat sich der Computer orientiert. Haken: Es waren für das andere Auto die eingelagerten Sommerreifen vorbereitet worden. Der Bekannte wird bedient, der Reifenwechsel mit Komplikationen dauert deshalb länger. Nachmittags darf er das Auto abholen. Läuft, äh ... fährt.