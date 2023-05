Augsburger Anekdoten: Von Blütenteppichen und Schildkröten

Zwei Jugendliche verschwinden bei Regen in einer Kiste und eine prominente Schauspielerin verrät ein Geheimnis. Kleine Anekdoten aus Augsburg, die uns schmunzeln lassen.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Schildkröte Liesel geht regelmäßig in Hochzoll spazieren. Foto: Andrea Wenzel

Wenn die Schildkröte Gassi geht

Was ist das denn? Eine Schildkröte, die mitten durch Hochzoll läuft? Ja, genau! Sie heißt Liesel und geht nahezu täglich Gassi. "Heute war sie wieder besonders wepsig", erzählt die Besitzerin, die an einem Mittwochmittag kurz nach der Schildkröte aus einer Einfahrt auf die Zugspitzstraße einbiegt. Deshalb werde es wohl eine längere Runde, damit sich Liesel auspowern könne. Bis hinüber zum Lech soll es gehen und dann wieder zurück. Eine Stunde etwa, werde sie mit Liesel unterwegs sein, erzählt die ältere Dame. Währenddessen ist die Schildkröte schon um die nächste Hausecke gebogen. "Sie kennt den Weg", bleibt Frauchen ruhig. Seit 35 Jahren lebe Liesel schon bei ihr – und so lange gebe es auch schon die regelmäßigen gemeinsamen Ausflüge in den Stadtteil.

Zwei Jugendliche suchen am Montagnachmittag am Elias-Holl-Platz in einer Kiste Schutz vor den Regenmassen. Foto: Jan Kandzora

Ab in die Kiste

Am Montagnachmittag kippte das Wetter in Augsburg zwar nicht überraschend, da es so angekündigt worden war, aber doch plötzlich. Zwei Jugendliche, die sich zu dem Zeitpunkt am Elias-Holl-Platz aufhielten, waren schlecht vorbereitet: kein Schirm, keine Regenjacke, kein Unterstand in Sicht. Immerhin: Auf dem Platz steht am Rande eine etwas rätselhafte, da leere Kiste, die sich öffnen lässt, wie die beiden Jugendlichen herausfanden, die es einfach mal probierten – und für ein paar Minuten darin Schutz vor den Regenmassen fanden. Dann wurde es den beiden darin vielleicht doch zu langweilig oder ungemütlich, wer weiß. Sie sprangen jedenfalls nach kurzer Zeit wieder raus und liefen davon, Regen hin oder her.

Bibiana Beglau durfte in Augsburg ein Autogramm für "Bohne" ausstellen. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

Wenn junges Gemüse sich erkennt

Ein Mädchen im Teenageralter bittet Bibiana Beglau nach ihrem Auftritt im kleinen Goldenen Saal um ein Autogramm. Na klar, kein Problem, was sie denn schreiben solle? „Für Bohne“, bitte, denn so lautet der Spitzname des Mädchens. Da lacht die Schauspielerin, schreibt eine kleine Widmung auf die Karte und verrät dann amüsiert ein Geheimnis: „Mein Spitzname ist übrigens Brokkoli.“ Wegen ihrer lockigen Haare, die an diesem Abend allerdings streng aus dem Gesicht gekämmt sind. Macht nichts. Das junge Gemüse hat sich trotzdem erkannt.

Rosarote Kastanien-Blütenblätter in der Konrad-Adenauer-Allee. Foto: Bernd Hohlen

Saubermänner kontra Blütenträume

Es hat geregnet, wieder mal – aber diesmal mit wunderbaren Folgen. Die roten Kastanien entlang der Konrad-Adenauer-Allee blühen üppig. Regentropfen haben ganze Massen von zarten Blütenblättern aus den Baumkronen gewaschen. Sie liegen am Boden, auf dem Bürgersteig läuft man wie auf einer rosaroten Wolke. Eine Straßenkehrmaschine rattert vorbei. Die Besen fegen – ratzfatz – den Blütenzauber weg. Zurück bleibt gründlich gereinigter grauer Asphalt. Hoffentlich regnet es bald wieder!