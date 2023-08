Augsburger Anekdoten: Von dubiosen Erziehungsmaßnahmen und einem "Kunstraub"

Im Maxmuseum fahndet man nach dem Gästebuch, im Pferseer Tunnel nach vernünftigen Verkehrsteilnehmern - beides ohne Erfolg. Und dann ist da die Sache mit den Tonnen ...

Schön gesagt

Szene auf einem Augsburger Kinderspielplatz. Ein Junge im Kindergartenalter sagt zu einem anderen Kind: "Halt die Fresse." Daraufhin will offensichtlich die Oma den Jungen maßregeln und schreit: "Hör´endlich auf mit den scheiß Ausdrücken."

Tunnelblick

Der Pferseer Tunnel ist ein Erlebnis. Mal, weil der Fußgängerweg so voll ist und Radfahrer, Fußgänger, Kinderwagen, E-Scooter, Lastenräder, Hunde und überdimensionale Einkaufstüten irgendwie ihren Weg nach unten oder oben finden müssen. Mal, weil immer wieder ein Saxofonspieler diesen Ort für sein Spiel wählt und damit viele Passanten rührt. Die Verkehrsteilnehmer auf der Straße fallen immer mal wieder aus der Rolle. So am Dienstagabend gegen halb zehn, als ein Motorradfahrer bei der Fahrt in Richtung Innenstadt erst einmal im Tunnel seinen Motor laut aufheulen lässt - weil das ja so schön hallt. Das Auto auf der Gegenfahrbahn, das in Richtung Pfersee unterwegs ist, fällt nicht durch seine Lautstärke auf, sondern durch seine Geschwindigkeit: 75 statt der erlaubten 30 Kilometer pro Stunde stehen auf der Anzeige. Ein Taxifahrer folgt mit 61. Schade, dass die Geschwindigkeitsanzeigen nicht auch noch fotografieren können.

Ordnung muss sein

Tonnenleerung, dran sind braun, grau und gelb. Am nächsten Tag stellen zwei Mitarbeiter eines Hausmeisterdienst die leeren Müllbehälter in die Garage eines Wohnblocks im Textilviertel zurück. Einer verwechselt dabei die "Reihenfolge". Sagt der andere: "Ey, ich hab dir am ersten Tag gesagt, dass die immer an die gleiche Stelle zurückmüssen. Die Leute sind hier total drauf fixiert. Steht das falsch, sortieren die nix mehr richtig."

Kunstraub

Gästebücher sind eine feine Sache. Vor allem machen sie denen Freude, die sie durchblättern und sehen, was andere vor ihnen verewigt haben. Liegen Gästebücher in Rathäusern aus, heißen sie "Goldene Bücher" und manchmal verspricht ein Politiker dort goldene Zeiten. Horst Seehofer zum Beispiel schrieb als Ministerpräsident einst die Augsburger Uniklinik mit drei Ausrufezeichen herbei. Manche Gästebücher dagegen verschwinden. In Brandenburg vermisst seit Februar eine evangelische Kirche ihres, auch von Berggipfeln und aus Gasthäusern wurden schon welche geklaut. Nun ist auch das im Maximilianmuseum weg. Einige Besucher der Holl-Ausstellung hatten sich eingetragen, fanden es bei einem nächsten Besuch aber nicht wieder. Ein böses Omen im Holl-Jahr, in dem mit dem Perlach auch eines der bekanntesten Holl-Bauten hinter Schutznetzen "verschwunden" ist? Hat es gar der Museumsschef als Bettlektüre mit nach Hause genommen? Die Lösung ist viel schnöder: Man habe das Buch weggenommen, weil es jetzt ein digitales gebe, heißt es aus dem Museum. Laaaaaangweilig. Obwohl: Uns gefällt die Variante, dass dieses Gästebuch in einigen Jahrhunderten im Depot wiedergefunden und zum Schatz erhoben wird. Hat letztes Jahr mit Darwins Notizbüchern ja auch geklappt ...