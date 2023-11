Augsburger Anekdoten: Wohnadresse Berliner Allee 26e - E wie Eichhörnchen

Der Bund Naturschutz bittet Mensch und Tier um Unterstützung. In Lechhausen ist unschwer zu erkennen, welche Lieblingsfarben Bewohner eines Hauses haben.

Hier wohnt ein Eichhörnchen. Der Bund Naturschutz hat in Bayern eine Kampagne am Laufen. Es geht um Eichhörnchen. Ob im Garten, im Stadtpark oder im Wald: Wo es Bäume gibt, trifft man meist auf Eichhörnchen. Man wisse aber erstaunlich wenig darüber, wie und wo genau Eichhörnchen leben und wie sich ihr Bestand entwickelt. Sagt der Bund Naturschutz. Wir können helfen. Ein Eichhörnchen, das in Augsburg lebt, zeigt sogar bereitwillig seine Wohnandresse: Berliner Allee 26e, Wohnanlage Klein-Venedig. E wie Eichhörnchen.

***

Lieblingsfarben - leicht gemacht. Es gibt Häuser, die rein farblich ins Auge stechen. Es gibt Autos, die aufgrund ihrer Optik ebenfalls auffallen. Mitunter funktioniert das Zusammenspiel von Gebäude und Fahrzeug optimal. In Lechhausen steht nahe am Lech ein rotes Haus mit schwarzem Dach. Davor geparkt stand ein Fahrzeug. Es ist wohl unschwer zu erraten, welche Lieblingsfarben hier bevorzugt werden.

Man erkennt die Lieblingsfarbe der Bewohner. Foto: Michael Hörmann

***

Südamerikanischer Charme. Eine Bekannte hat von ihrem Erlebnis in einem Straßencafé am Rathausplatz berichtet. Sie sitzt mittags mit einer Freundin im Außenbereich. Dort bedient eine junge Frau aus Peru mit umwerfender Herzlichkeit. Schnell und tüchtig sei sie außerdem. Die Servicekraft möchte einer älteren Frau ohne Bargeld sogar einen Cappuccino schenken. Die Atmosphäre sei dank des südamerikanischen Temperaments und Charmes beeindruckend gewesen. Berichtet die Bekannte. Wildfremde Gäste hätten sich angelächelt.

***

Kreatives Bauen. Mehr als hunderte Wohnungen sollen an der Dieselstraße in Oberhausen dort entstehen, wo früher Hallen und Arbeitsflächen der Kran-Firma Brunnhuber zu finden waren. Seit Monaten laufen die Arbeiten, erst wurde abgerissen, jetzt wird errichtet. Gänzlich verschwunden sind die früheren Anlagen des Kran-Herstellers allerdings nicht an der Stelle, Teile ehemaliger Hallen haben die Planer erhalten und bauen nun Gebäude in die Gebäudereste der ehemaligen Fabrik ein, was einen ungewöhnlichen Anblick ergibt.

In der Dieselstraße in Augsburg laufen Bauarbeiten. Foto: Jan Kandzora

***

Neuer Zoo-Bewohner Eigentlich ist das Mädchen schon ein Kindergartenkind. Trotzdem lässt sich die junge Dame im Bollerwagen durch den Zoo kutschieren, steigt bei den Gehegen kurz aus und nach erfolgter Tierbesichtigung wieder ein. Weiter geht die Fahrt. Irgendwann wird es der Mama schließlich zu bunt. "Hier gibt es genug freie Gehege. Wir packen dich einfach in eins rein und schreiben außen Faultier hin. Dann haben die hier ein Tier mehr", schimpft sie angesäuert.