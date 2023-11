Zeitungsbericht macht eine Peruanerin glücklich – Anekdoten aus Augsburg

Stefanie Merino will nicht glauben, dass Kaffeehausgäste ihre charmante Art so sehr schätzen. Der frühere Bildungsreferent Hermann Köhler schreitet zur Tat.

Stolze Peruanierin

An dieser Stelle war vergangene Woche über eine Frau aus Peru zu lesen, die in einem Innenstadtcafe arbeitet. Gäste mögen ihre charmante Art und Herzlichkeit. Der Name der Servicekraft ist nicht genannt. Der frühere Bildungsreferent Hermann Köhler, Stammgast im Cafe Eber, weiß sofort, wer gemeint ist. Er sagt der Peruanerin, über sie stehe ein Beitrag in der Augsburger Allgemeinen. Stefanie Merino glaubt es nicht. Köhler schreitet zur Tat und kauft umgehend eine Samstagsausgabe. Stefanie Merino, die seit acht Jahren bei Eber arbeitet, ist wenig später überglücklich. "Den Bericht schicke ich in meine Heimat", sagt sie mit einem Lächeln. Es wird wohl bald ein zweiter Bericht folgen...

Enttäuschte Gesichter

Der Klischee-Augsburger gilt bekanntlich nicht als die personifizierte Höflichkeit. Sehnt man sich im Stadtgebiet also nach freundlichen Gesichtern, ist statt dem legeren Spaziergang durch die Annastraße vielmehr ein Marsch durch die vielbefahrene Verkehrsunterführung am Hauptbahnhof zu empfehlen. Auf beiden Straßenseiten belohnt ein lächelnder Smiley artige Autofahrer. Voraussetzung ist nur, dass die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h eingehalten wird. Und hier ist wiederum das Problem: Regelmäßig hinterlassen die Autofahrer mit ihrem flotten Tempo traurige Gesichter. Da schlägt wohl wieder die Augsburger Mentalität durch...

Behördendeutsch? Das waren noch Zeiten

Nicht alles, was von einer Behörde kommt, ist verständlich. Der Versuch einer Verwaltung, modern zu wirken, kann aber ziemlich daneben gehen, zu besichtigen an prominenter Stelle am Rathausplatz. Die Stadt hat sich zuletzt die Mode aus dem Werbesprech angeeignet, Bindestriche wegzulassen. Was bei "Würfel Zucker" oder "Knorr Feinschmecker Champignon Sauce" auf Verpackungen Mode ist und jeden Deutschlehrer den Rotstift ziehen lässt, findet sich auch beim "Welterbe Info-Zentrum" wieder. Warum der zweite Bindestrich fehlt, weiß nur der zuständige Designer. Auch die jetzt stattfindende "Theaterquartier Konferenz" wurde in der städtischen Einladung konsequenterweise mit einem "Deppenleerzeichen" (ein Designer würde wohl schreiben "Deppen Leer Zeichen") versehen. Behördendeutsch? Das waren noch Zeiten.