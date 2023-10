Der doppelte Hotelturm und eine kuriose Zeitreise

Was ist los in Augsburg? Der Turm von St. Ulrich gibt vor, ein anderer zu sein, das Fribbe wäre wohl lieber das Familienbad und ein Wohnwagen hat keine Lust mehr aufs Reisen.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Doppelt gemoppelt. Viele Augsburger mögen ihn, den Hotelturm. Er prägt die Stadt-Silhouette, er ist eine Sehenswürdigkeit und man kann Gäste von auswärts im dortigen Hotel einquartieren. Dass das Bauwerk einen, pardon, zwei Doppelgänger in Chicago hat - die Marina Towers - das wissen viele. Dass man, quasi über Nacht, aber auch in Augsburg noch einen weiteren gebaut hat, das überraschte dann doch einige. Anke Krass zum Beispiel. Sie lebt im Bismarckviertel, war vor Kurzem im Urlaub, kam zurück - und war plötzlich "Nachbarin" zweier Hoteltürme. Denn mit dem Gerüst sieht seit Kurzem auch der Turm der Ulrichskirche aus wie ein Maiskolben. Wäre da ein Kirchturm vielleicht gerne etwas berühmter?

***

Fribbe, das neue Familienbad. Das Fribbe galt lange Zeit, zumindest auf einer Seite, als Bad für etwas ältere Herrschaften und ihren Wunsch nach Ruhe. Das hat sich geändert. An heißen Tagen strömen Mann, Frau und Kinderschar gut gelaunt ins Freibad an der Friedberger Straße - mit Ausrüstung, die einen mehrwöchigen Campingurlaub tragen würde. Große Haie, Krokodile, Echsen aus Plastik werden zu Wasser gelassen, Bälle verschiedenster Größen ausgepackt und auf der Wiese mehrere Zelte oder Baumschaukeln installiert. In Sachen Getränken ist man, vielleicht auch dank der gestiegenen Preise, Selbstversorger. Mal mit einem Sixpack in der Kühltasche oder dem ins Bad verfrachteten Radanhänger, mal mit großen Wasserflaschen oder kleinen Proseccodosen. Wenn man Glück hat, fällt der Strom, wie unlängst passiert, an der Kasse aus. Dann können nicht nur Jugendliche umsonst ins kühle Nasss, sondern alle. Das Leben verändert sich - auch im Fribbe.

Idylle und Ruhe im Fribbe? Keinesfalls. Es hat sich zum neuen Familienbad entwickelt. Foto: Klaus Rainer Krieger

***

Zurück in die Zukunft. Wer einmal über den Dächern von Augsburg schweben will, der kann jetzt wieder mit dem Riesenrad auf dem Augsburger Plärrer abheben und die Aussicht genießen. Dass man damit aber auch die Zeit zurückdrehen und in die Vergangenheit reisen kann, ist nicht überliefert. Unter den Fahrgeschäften auf dem Herbstplärrer findet sich nach Informationen unserer Redaktion auch in diesem Jahr keine Zeitmaschine. Genau die bräuchte es aber, um doch noch an der heißen Partysause teilzunehmen, auf die ein großes Banner am Zaun unterhalb der Wildwasserbahn aufmerksam machte. Dort wurde am Donnerstag noch für die After-Plärrer-Party am 15. und 22. April 2023 im Kesselhaus geworben. Doch allen, die sich nach Schließung der Zelte schon mit einem letzten Wegbier von der Tankstelle traurig nach Hause schwanken sehen, sei gesagt: Keiner muss die Zeit zurückdrehen. Auch im September kann im Kesselhaus wieder in Dirndl und Lederhose gefeiert werden.

Könnte schwierig werden rechtzeitig zur Party zu kommen. Dazu müsste auf dem Plärrer schon eine Zeitmaschine stehen. Foto: Klaus Rainer Krieger

***

Dieser Wohnwagen am Schmiedberg dient als Baubüro. Foto: Michael Hörmann

Fast wie Urlaub. Campen ist für viele Menschen attraktiv geworden. Mancher reist mit Wohnmobil, andere bevorzugen den Wohnwagen. Man kann einen Wohnwagen aber auch anderweitig nutzen. Mit Urlaub hat es dann aber weniger zu tun. Am Schmiedberg, einer Dauerbaustelle in der Innenstadt, steht seit mehreren Wochen ein weißer Wohnwagen mit Aichacher Kennzeichen. Er steht nicht nur, er ist belebt. Die Nutzung ist jedoch höchst interessant: Der Wohnwagen dient als Baubüro. Beschäftigte eines Ingineurbüros aus Aichach geben Einblick, welche Arbeiten am Schmiedberg anstehen.