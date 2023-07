Augsburger Anekdoten: Der Heiland läuft barfuß und eine Nonne gibt Gas

Eine Schweizer Zeitung schickt ihre Leser nach Augsburg (oder war es doch München?), während Augsburg alles tut, um doch noch Fahrradstadt zu werden.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Der König ist passé, es lebe der Heiland

Schweizer stehen weit oben in der Liste der Touristen, die Augsburg am häufigsten besuchen. Vielleicht deshalb jüngst der Bericht im Lifestyle-Portal der "Neuen Zürcher Zeitung". Augsburg, steht da, sei "ein bisschen wie München, nur ohne Schickeria". Aha. Man erfährt dann, die Stadt sei für Zwetschgendatschi (stimmt) und die Augsburger Puppenkiste (auch wahr) bekannt. Und "für seine Grantler, also Männer, die einen anschnauzen, etwa Tramfahrer oder Buchladenbesitzer". Mehrfach wird dann der angebliche Satz Brechts zitiert, das Beste an Augsburg sei der Zug nach München - weil man dort am Wochenende besser feiert als nachts auf der Augsburger Maxstraße und weil man in München auch besseren Fußball sieht als hier. Man merkt, der Autor hat Ahnung von unserer Stadt. Nur eines hat er dann doch verwechselt: Den Mann, der seit Jahrzehnten barfuß durch Augsburg läuft, kleide sich wie "der Heiland". Der Autor der Zeitung nennt ihn deshalb den "Jesus von Augsburg". Halleluja! Wenn das mal nicht unser König liest ...

Der König von Augsburg - hier bei der Dult - hat es als "Prominenter" in eine Schweizer Zeitung geschafft. Foto: Annette Zoepf





Eine flotte Schwester

Wer glaubt, dass Nonnen im Leben nicht ordentlich Gas geben können, der ist noch nie auf Schwester Dominika Meier aus dem Kloster Maria Stern getroffen. Die Franziskanerin hegt nicht nur eine große Leidenschaft für Fußball, sondern ist auch sonst gerne flott unterwegs. Als sich die Polizei unlängst beim Fest zum Ulrichsjubiläum auf dem Rathausplatz mit einem Motorrad präsentiert, lässt es sich Schwester Dominika nicht nehmen, für ein Foto auf dem "Bock" Platz zu nehmen. Dem Verkehrspolizisten Rainer Pabst erklärt sie unverblümt, dass sie sich als junge Frau mal ein Motorrad ihrer sieben Brüder geschnappt habe und damit gefahren sei. Schwarz. Ohne Führerschein. Dabei lächelt sie verschmitzt. "Das ist längst verjährt." Heute bringt Schwester Dominika lieber etwas anderes auf Hochtouren. Denn wie die Ordensfrau, die seit über 15 Jahren den Haushalt Bertram Meiers führt, verrät, fahre sie gelegentlich das Privatauto des Augsburger Bischofs aus. Und das gerne. "Es tut dem Motor gut, wenn er mal ordentlich durchgepustet wird", meint die schnelle Schwester.

Augsburger Herausforderungen

Spaziergang abends in der Altstadt. Ein junges Pärchen ist mit einem Gast unterwegs, sie unterhalten sich auf Englisch. Die Besucherin erzählt, dass sie vor Kurzem eine neue Wohnung in ihrer Stadt gefunden hat. "Du Glückliche", sagt die Augsburgerin. "Eine Wohnung zu finden, ist die größte Herausforderung in unserer Stadt." Ein paar hundert Meter weiter, eine andere kleine Gruppe Passanten. Sie unterhalten sich über Parkplätze und studieren die Schilder in den geparkten Autos. "Alles belegt. Das Schwierigste in unserer Stadt ist wirklich, einen Parkplatz zu finden."

Ein Lkw des Abfallwirtschaftsamts holt ein Fahrrad aus dem Schwalllech. Foto: Nicole Prestle

Auslegungssache

Freitagmorgen in der kleinen Straße "Am Schwall". Ein Lkw des Abfallwirtschaftsamts fischt mit der Baggerschaufel den Torso eines rostigen Fahrrads aus dem Schwalllech. Schnell sammelt sich eine Gruppe Schaulustiger, Kinder amüsieren sich über den Schlingpflanzen-behangenen Drahtesel. Ein Mann beobachtet das Spektakel und kommentiert den triefenden Schrott trocken: "Fahrradstadt. Immerhin zu Wasser."