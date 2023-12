Die Damen in Augsburg tragen Beige – unsere Anekdoten der Woche

Der Christkindlesmarkt hat eröffnet und schon werden unter Passanten wertvolle Tipps ausgetauscht. Stellt sich die Frage nach dem passenden Mantel und dem besten Wetter.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Hoffen auf schlechtes Wetter

Ein Abend diese Woche, drei Männer fragen einen Passanten nach dem besten Glühweinstand auf dem Christkindlesmarkt. Der Mann antwortet ausweichend: "Schwer zu sagen. Aber zumindest steht man unter dem großen Christbaum am besten." Die drei Männer gehen weiter, da fällt dem Gefragten noch etwas ein: "Am besten, Sie gehen von hinten rein, da ist es nicht so voll. Am allerbesten aber, sie gehen bei Schneeregen rein. Da ist am wenigsten los."

Anno dazumal

Es war im Frühjahr dieses Jahres, als städtische Mitarbeiter in Lechhausen ein Verkehrsschild entfernten. Es zeigte ein Pferdefuhrwerk, einen Traktor und einen schwarzen Pfeil und sollte regeln, wer wo fahren darf. Aber Pferdefuhrwerke? In Augsburg? Eben, gibt's nicht mehr. Also musste das Schild weg. Unsere Zeitung berichtete, der Artikel fiel einer Mitarbeiterin der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik in die Hände - und die meldete sich in der Redaktion. Sie sei, schreibt sie, auf der Suche nach historischen Straßenschildern und hoffe auf Hilfe aus Augsburg. Wir sind sicher, sie wird fündig, wahrscheinlich muss das Tiefbauamt dafür nicht mal in ein Straßenschild-Depot. Denn wie wir aus der Debatte um die Haltestellen-Schilder in der Maximilianstraße wissen: Diese Abteilung ist personell so schlecht besetzt, dass sie Schilder, die eigentlich nicht mehr gelten, gar nicht mehr zeitnah abbauen kann.

Frau trägt Beige

Es wird kühler draußen, Winter ist es in Augsburg. Mann fragt sich, was er anziehen soll, zumal er mit der Mode mithalten möchte. Um zu wissen, welche Farbe derzeit angesagt ist, lohnt ein Abstecher auf den Stadtmarkt. Zumindest an diesem Tag. Drei Frauen unterhalten sich. Nicht über die Kleidung, sondern über das Wetter. Das hört der Mann. Aber er sieht auch etwas: Beige ist offenbar die Modefarbe. Die drei Damen tragen unabgesprochen alle beigefarbene Mäntel.

Verstörend

Ein zerschlissener Zettel an einem Laternenmast in der Stadtmitte. "Bei einer Freundin wurde eingebrochen. Was die Diebe nicht mitnehmen konnten, wurde verstört." Mit dem Zettel wird gesucht - nach neuen Möbeln, nicht nach einem Therapeuten für die Verstörten...