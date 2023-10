Die Jakobervorstadt und ihr Draht zu Jesus – Anekdoten aus Augsburg

Ein Briefkasten verspricht, was er wohl nicht halten kann. Ähnlich verhält es sich mit einem Schild in der Annastraße. Und dann wäre da noch ein verwirrter Chatbot ...

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Fast wie in München

Okay, es ist besser geworden, aber ein wenig leidet der Augsburger noch daran, dass es im Schatten Münchens steht. Die Landeshauptstadt hat mehr Geld, mehr Touristen, ist bekannter ... Wie wohl tat da neulich dieser Dialog auf dem Augsburger Stadtmarkt zwischen einem Mann (offenbar Auswärtiger) und einer Frau (offenbar Augsburgerin). Sie: "Das hier ist unser Stadtmarkt." Er: "Wow, das ist ja wie auf dem Viktualienmarkt in München." Na also, geht doch!

Post für Jesus

Manchmal wünscht man ihn sich, den direkten Draht "nach oben". Beliebte Kommunikation in heiklen Lagen bislang: das Stoßgebet. Doch offenbar ist man im Himmel umgestiegen - auf die Deutsche Post. In der Jakoberstraße hängt ein schnöder, gelber Briefkasten, seit einiger Zeit als "Jesus Box" ausgewiesen. Bleiben zwei Fragen: Stellt die Post im Hause Jesus auch montags zu? Und wer, bitteschön, nennt den lieben Gott neuerdings Papa Toni?

Künstliche Nicht-Intelligenz

Auch die Stadt Augsburg setzt jetzt auf Künstliche Intelligenz. Auf der städtischen Homepage steht neuerdings ein Chatbot namens "Cisa" bereit, um Nutzern den Umgang zu erleichtern. Statt sich mühsam durch die Seite zu klicken, soll es genügen, eine Frage zu stellen und Cisa gibt einem die Antwort. Klappt bei manchen Fragen auch ganz gut: Wer wissen will, an welches Amt man sich für einen Personalausweis wenden muss, wird zielsicher ans Bürgeramt verwiesen. Bei anderen Fragen braucht Cisa wohl noch Einarbeitungszeit. Wer wissen will, wann der Stadtmarkt geöffnet hat, wird über die Öffnungszeiten des Lechhauser Freibads informiert und als höchstes Gebäude der Stadt identifiziert Cisa fälschlicherweise den Perlach- statt den Hotelturm. Offenbar ahnt die Stadt schon, dass die neue Fachkraft noch ihre Schwächen hat und bittet Nutzer um Rückmeldung, ob die Antwort hilfreich war. Manchmal ist Natürliche Intelligenz doch noch besser als Künstliche.

Ein seltsamer Asphaltfleck

Neulich, eine Diskussion unter Fachleuten, es geht um klimagerechte und grüne Städte. Augsburg, sagt einer der Experten, sei für ihn das "Paradebeispiel einer steinernen Stadt". Hm, denkt sich der Augsburger. Immerhin gibt es den Wittelsbacher Park, den Lech, die Wertach... Bis man dann in der Annastraße auf diesen grauen Fleck im Pflaster stößt. "Blauglockenbaum" steht auf einem Metallschild, darüber ein frisch asphaltiertes Quadrat. Kein Baum, keine Glocken, kein Blau. Hoffentlich pflanzt die Stadt den Baum, der hier bei einem Sturm umgeworfen wurde, bald nach. Sonst geht der Asphaltfleck noch als Sehenswürdigkeit der steinernen Stadt in die Reiseführer ein.