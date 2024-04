Ein queeres Gässchen für Augsburg – unsere Anekdoten der Woche

Aus quer wird queer: Das Erste Queersächsengässchen macht die Orientierung in der Jakobervorstadt noch komplizierter. Andernorts geht es vor allem herzig zu.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Gute Aussichten

Freitag vor einer Woche, 21.45 Uhr: Auf der Ackermann-Brücke über die Wertach sammeln sich am Geländer immer mehr Leute in Gruppen, Smartphones werden gezückt und am Ende halten sogar mehrere Autos mit angeschalteter Warnblinkanlage mitten auf der Fahrbahn. Grund für das Spektakel: das Feuerwerk auf dem Plärrer. Von der Brücke - anscheinend ein neuer Geheimtipp - hat man einen guten Ausblick, ohne Nackenstarre vom Nach-oben-Schauen zu bekommen.

Regentage in Augsburg Ein Herz für Regentage Foto: Andrea Wenzel

Ein Herz für Regentage

Zuerst herrschte am vergangenen Wochenende Sommerwetter mit Temperaturen um die 26 Grad. Dann folgte zu Wochenbeginn der drastische Wetterumschwung: Kühle Tage wurden von (viel) Regen begleitet. Doch trübe Gedanken müssen dabei nicht aufkommen. Regentage sind gut für die Natur und Pollenallergiker. In Hochzoll kam dies auf besondere Weise zum Ausdruck: Hier hat sich in einer Reihenhauseinfahrt der Asphalt über die Jahre so verformt, dass sich an einer Stelle Regenwasser in Herzform sammelt. Bei aller Freude über gutes Wetter haben die Anwohner dort auch ein Herz für Regentage.

Zur Orientierung

In diesem Viertel in der Jakobervorstadt kann der Mensch schnell mal die Orientierung verlieren. Dies liegt an den Namen von verwinkelt gelegenen Straßen, die daher auch Gässchen genannt werden. Das Quergässchen ist von eins und bis fünf durchnummeriert. Ferner gibt es zwei Quersächsengässchen. Am Haus mit der Nummer 13 im Ersten Quersächsengässchen ist jetzt ein von Unbekannten abgeänderter Name zu lesen. Aus quer wurde queer. Es ist das Erste Queersächsengässchen. Der Begriff queer ist bald so kompliziert wie die Straßensuche. Zur allgemeinen Orientierung: Queer ist eine Sammelbezeichnung für sexuelle Orientierungen, die nicht heterosexuell sind.