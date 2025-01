Ein ungewöhnliches Wahlplakat und ein Trabi weisen in die Augsburger Zukunft

Mit unserer Reihe „Augsburger Anekdoten“ erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Augsburg kann Zukunft. Der Innovationspark in Augsburg gilt als Projekt, bei dem Forscher und Entwickler Zukunft in und für Augsburg gestalten. 2400 Arbeitsplätze sind bereits entstanden. Ein Teil dieser Belegschaft kommt mit dem Auto. Natürlich gibt es auch Parkplätze: Etwas versteckt auf dem großen Areal liegt eine Parkzone. Doch man reibt sich die Augen: Da steht doch glatt ein Oldtimer. Ein Hingucker. Es ist ein gelber Trabi. So sieht also Zukunft am Standort Augsburg aus.

Icon Vergrößern Ein gelber Trabi parkt am Innovationspark. Ist das die Zukunft? Foto: Michael Hörmann Icon Schließen Schließen Ein gelber Trabi parkt am Innovationspark. Ist das die Zukunft? Foto: Michael Hörmann

***

Nicht den Faden verloren, aber... Die Augsburger Altstadt ist ein Kleinod besonderer Geschäfte. Das Restehaus Maier am Vorderen Lech zählt unbedingt dazu. Seit über 60 Jahren werden dort verschiedenste Stoffe, Schnittmuster, Zeitschriften, Garne und Wolle angeboten. Hat man einen besonderen Knopf verloren? Kein Problem, im Restehaus wird man fündig. Doch nun ist dem Kult-Geschäft selbst etwas abhanden gekommen. Die Lücke klafft groß und offenkundig an der Fassade. Der Schriftzug „MAIER“ steht ohne M und ohne A da. Ja, ist denn so etwas nicht in einem Restehaus vorrätig? Bei den Kurzwaren vielleicht? Man müsste es ja auch nicht annähen...

Icon Vergrößern Das Restehaus in der Augsburger Altstadt hat zwei Buchstaben verloren. Foto: Ina Marks Icon Schließen Schließen Das Restehaus in der Augsburger Altstadt hat zwei Buchstaben verloren. Foto: Ina Marks

***

Die Qual der Wahl. Über Nacht lächelten sie uns vergangene Woche plötzlich an, die Damen und Herren, die Ende Februar in den Bundestag gewählt werden wollen. Viele kennt man seit Jahren, sie werden auf den Fotos irgendwie auch nie älter. Ein „Kandidat“ dagegen wirkt gesetzt und, sagen wir mal, erfahren: Sein Konterfei prangt auf einem Plakat an einem Hauseck in der Frölichstraße: „Wählt Albert Schweitzer“ steht da. Haben wir etwas verpasst? Ein neues Bündnis Albert Schweitzer vielleicht? Nein. Der kleine Text unter dem Plakat verrät die Urheber: Der Freundeskreis Albert Schweitzer wirbt darauf ganz unspektakulär und analog für seinen Buchverleih, seine Power-Point-Vorträge und die kostenlose Weitergabe von Albert-Schweitzer-Postkarten. Schade, dass dieser Kandidat nicht wirklich antritt. Er prägte einige schöne Zitate, die auch als Wahlslogans taugen würden. Unser liebstes: „Kraft macht keinen Lärm. Sie ist da und wirkt.“ In diesem Sinne wünschen wir uns einen kraftvollen Wahlkampf.

Icon Vergrößern „Wählt Albert Schweitzer“ steht auf diesem Plakat in der Frölichstraße. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen „Wählt Albert Schweitzer“ steht auf diesem Plakat in der Frölichstraße. Foto: Marcus Merk