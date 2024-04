Farbenfrohe Steine und Tonnen – unsere Anekdoten aus Augsburg

Eine Mittagspause erweitert den Englisch-Wortschatz, im Hofgarten bringt ein Stein Farbe in den Alltag. Und die Mitarbeiter der Müllabfuhr haben ihre eigene Farblehre ...

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Englischstunde am Mittag

Kurze Mittagspause diese Woche auf dem Stadtmarkt. Ich geselle mich an einen Tisch zu zwei jungen Frauen, die sich angeregt über ihre Beziehungen unterhalten und ihr Gespräch mit zahlreichen englischen Begriffen garnieren. Man kann kaum weghören, aber die beiden scheinen ob dieser Tatsache gechillt. Und es kommen nur gute Vibes bei mir an: Die Besties am Tisch scheinen die perfekten Buddies gefunden zu haben, alles läuft easy. Nach 15 Minuten habe ich mehr gelernt, als einst in der Schule in einer Englischstunde. Trotzdem: tmi! (Too much information). Nächstes Mal suche ich mir wohl wieder einen eigenen Tisch.

Farbenfroher Stein

Gerade noch vom sonnigen Osterwochenende verwöhnt, hält am Montag die wetterbedingte Tristesse Einzug. Kälte, Regen, Wind. Da wagt sich kaum jemand in den kürzlich eröffneten Hofgarten. Stühle und Bänke sind unbesetzt, im Bücherschrank gibt es keinen regen Wechsel. Doch ein Überbleibsel, ein Zeuge vorangegangener wonniger Tage ist geblieben: ein bemalter Stein liegt einsam auf einer steinernen Erhebung im geschichtsträchtigen Umfeld. Er wartet auf den nächsten Sonnenschein, um den Hofgarten mit seinen Farben wieder zum Erleuchten zu bringen.

Ein farbenfroher Stein fristet sein einsames Dasein im Hofgarten. Foto: Jonas Klimm

Grau-Grün-Gelb

Fußballfans des FCA kennen die Textzeile: "Rot, Grün, Weiß sind die Farben unseres Traums, der FC Augsburg heißt. Und den tragen wir im Herzen dieser schönen Stadt mit den wunderbarsten Fans, die nicht ein jeder hat." Im Turnus von zwei Wochen ist die FCA-Hymne bei Heimspielen im Stadion zu hören. Die Müllabfuhr kommt ebenfalls regelmäßig. In großen Wohnanlagen gibt es für die Müllleute viel zu tun. Auch sie könnten ein farbenfrohes Lied anstimmen: "Grau, Grün, Gelb sind die Farben unseren Tonnen..."