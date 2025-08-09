Flicken-Pflaster in der Bäckergasse: Steckt ein großer Plan dahinter?

Mit unserer Reihe „Augsburger Anekdoten“ erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer Stadt.

Rollkommando. Als neugieriger Beobachter skurriler Momente würde man manchmal gerne die Hintergrundgeschichten über das Gesehene erfahren. Wobei das Wort „fahren“ in diesem Zusammenhang etwas unangebracht scheint. Denn ein Mann rollte neulich mitten im Stadtverkehr einen Reifen über eine vielbefahrene Kreuzung. Wie es zu dem Rollkommando kam? Mag sein, dass es sich um einen neuen Trendsport handelte, oder der Mann, um die Umwelt zu schonen, sein Auto in Einzelteilen von A nach B brachte. Wahrscheinlicher freilich ist, dass er beim Shoppen plötzlich auf diesen schönen Reifen stieß und nicht „Nein“ sagen konnte. Quatsch? Bestimmt. Aber Gedankenspiele machen Spaß. Mehr zumindest, als Reifen zu rollen.

So wird man auch zum Verkehrsteilnehmer - zum umweltfreundlichen noch dazu. Foto: Ina Marks

***

Asphalt-Kunst. Vor sieben Jahren war großes Schulterklopfen. Die Stadt Augsburg hatte da gerade die Bäckergasse saniert, mehr Raum für Fußgänger geschaffen und schönes, glattes Granitpflaster verlegt. Sogar die Bürger, die gerne mal über die Stadtverwaltung meckern, waren angetan. Alles neu, alles schön. Aber es wäre zu schön gewesen, hätte dieser Zustand angehalten. Seit einiger Zeit kann man in der Bäckergasse die berühmten „Augsburger Flecken“ bewundern: Teer-Rechtecke und -Quadrate, mit denen nach Straßenarbeiten die entstandenen Löcher im Pflaster notdürftig geflickt wurden. Da fragt sich der unbedarfte Beobachter, was mit den geschnittenen Granit-Bausteinen geschah. Haben die Bauarbeiter sie verschlampt und mussten sich deshalb mit Teer behelfen? Lässt die Stadt ob ihrer permanenten Geldnot Stück für Stück Kopfsteinpflaster verschwinden, um es später in einer anderen Straße zu verwenden? Oder arbeitet die Augsburger Bauverwaltung gar an einer Musterstrecke, mit der sie künftig - einer Fachmesse gleich - Interessenten über mögliche Varianten von Straßenbelägen informieren will?

In der Bäckergasse weicht das schöne Granitpflaster langsam den bekannten "Augsburger Flecken". Insgesamt vier Teerlöcher gibt es bereits. Foto: Nicole Prestle

***

Früh übt sich. Eine Frau kommt nach Hause und trifft vor der Eingangstür auf ein Mädchen, das dort sitzt und auf einem Block herumkritzelt. Die Frau beugt sich über das Blatt und fragt interessiert: „Was malst Du denn Schönes?“ Das Mädchen antwortet: „Ich übe meine Unterschrift.“ Die Frau fragt etwas irritiert: „Und wofür?“ Die Antwort kommt sofort: „Damit ich sie kann, sollte ich berühmt werden.“

***

Geschäftstüchtig. Zwei Jungs unterhalten sich in der Straßenbahn, einer erzählt stolz: „Letzte Woche hab ich 20 Euro damit verdient. Wir könnten es am Wochenende wieder machen. Drei Euro pro Kilo?“ Der andere: „Nee, ich bin für 2,50 Euro für 250 Gramm.“ „Das wäre ja Wucher“, empört sich der erste. „Nö, wenn Kinder verkaufen, dann wird gerne mehr bezahlt“, ist der andere überzeugt. „Okay“, sagt der erste, „Wir können ja VB dranschreiben?“ „Verhandlungsbasis ist grundsätzlich gut. Aber wir schreiben es nicht dran. Wir machen es nur, wenn jemand fragt.“ Leider konnten wir nicht herausfinden, um welche Ware die Jungs da gefeilscht haben. Wir hoffen, es war nur Obst...

***

Autofahrer sollten eine Parkscheibe für alle Fälle dabei haben. Oder auf eine Mitarbeiterin der Stadt Memmingen treffen. Foto: Drossel (Symbolbild)

Strafzettel mit Parklizenz. Neulich zu Besuch in Memmingen. Ein Parkplatz in der Altstadt ist gefunden, die erforderliche Parkscheibe im Auto allerdings nicht. Mit Blick auf die Uhr entschieden, dass um diese Zeit wohl kein Kontrolleur mehr kommt. Falsch gedacht. „Wo ist denn ihre Parkscheibe?“, fragt die städtische Mitarbeiterin, die plötzlich auftaucht. Ihr kurz erklärt und sie gefragt, ob denn ein Zettel mit einer handgeschriebenen Uhrzeit reiche. Sie zückt ein Blatt ihres Strafzettelblocks, schreibt etwas drauf. „Da steht jetzt Ihre Ankunftszeit, das legen Sie in ihr Auto. Ich bin ohnehin die Letzte auf der Runde“, sagt die Memmingerin. Und fügt mit Blick auf das Augsburg-Kennzeichen hinzu: „Aber in Augsburg sollten sie so etwas fei nicht machen.“