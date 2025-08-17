„Grüße Fr. Weber“ oder: Durch die Blume gesagt

Mit unserer Reihe „Augsburger Anekdoten“ erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer Stadt.

Kopflos – Hirnlos. Auf der kleinen Grünfläche am Rande einer Straße im Textilviertel waren sie ein Hingucker: Aus dem Straßenbegleitgrün ragten zwei Sonnenblumen. Keiner hatte sie gepflanzt, keiner pflegte sie – sie waren auf einmal da und erfreuten mit ihrem leuchtenden Gelb die Anwohner. Die waren zunächst erschrocken, als vor ein paar Tagen die Rasenmäher des städtischen Grünamtes anrückten, um dem wuchernden Gras einen Sommerschnitt zu verpassen. Es war ja zu befürchten, dass auch die beiden Sonnenblumen den Mähmaschinen zum Opfer fallen würden. Doch was geschah? Die Arbeiter umkurvten geschickt die beiden Blumen, die danach noch auffälliger auf der kleinen Wiese prangten. Aber nicht mehr lange: Kurze Zeit danach wurden die Pflanzen von Unbekannten „geköpft“. Jetzt weist ein handgemaltes Schild auf die Kopflosigkeit durch Hirnlosigkeit hin.

Da waren sie noch ein Augenschmaus, die Sonnenblumen im Textilviertel. Foto: Andrea Baumann

Doch was die Stadt stehen ließ, köpften unbekannte Bürger. Die Antwort folge prompt. Foto: Andrea Baumann

***

Durch die Blume gesagt. Jahrelang regten sich Bürger und Einzelhändler über die trist-graue Karolinenstraße auf. Dann wurde sie saniert und alles sollte besser werden. Gut, das Pflaster ist jetzt tatsächlich schöner, die Autos können auch nicht mehr so wild parken, und: Es gibt Grün. Ein bisschen zumindest: Die Stadt hat Pflanztröge mit kleinen Bäumen aufgestellt, doch weil es keine Unterpflanzung gibt, werden die Tröge inzwischen als Mülleimer genutzt. In einem liegen an einem heißen Mittag dieser Woche Plastik- und Glasflaschen, ein zerknülltes Taschentuch und ein Eisbecher. Auf dem Trog steht in lilafarbenen Lettern: „Grüße Fr. Weber“, dahinter ein Herz. Nun fragen wir uns: Ist das eine Liebesbekundung an unsere Oberbürgermeisterin oder eher durch die Blume ausgedrückte Ironie nach dem Motto „Danke für kein Straßengrün?“ Wer‘s weiß: Bitte melden. Muss auch nicht als Graffiti sein!

„Grüße, Frau Weber" steht an einem der neuen Mülleimer, pardon: Pflanztröge in der Karolinenstraße. Ist das ein Kompliment oder Kritik durch die Blume gesagt? Foto: Nicole Prestle

***

Macht Beete, keinen Müll. Die Grünanlage an der Augsburger Volkshochschule, besser bekannt als Forsterpark, ist ein beliebter Sommerort. Scheint die Sonne, tummeln sich Kinder mit ihren Eltern am Spielplatz, drumherum auf den Wiesen machen Besucher Picknick und abends sitzen auf der Bank mit Blick in Richtung Süden oft Pärchen Arm in Arm. Das Grün, das rings um die Rampe gepflanzt ist, die von der Forsterstraße in den Park führt, ist dagegen weniger reizvoll: Efeu, Unkraut, Bäume - ein Pinkel- und Müllentsorgungsparadies. Vor Kurzem aber haben Unbekannte dort ein kleines Beet angepflanzt. Winzig nur, aber doch liebevoll bestückt mit bunt blühenden Blumen. Wer auch immer es war, er hat ein Herz für seine Stadt, die er verschönert nach dem Motto „Macht Beete, keinen Müll“.

Unbekannte haben im Forsterpark an der Volkshochschule ein kleines Beet angelegt. Sieht hoffentlich lange so hübsch aus. Foto: Nicole Prestle

***

Shit happens, Glück passiert. Einkaufen kann Stress bedeuten. Oft macht man es auf den letzten Drücker, manchmal ohne Plan, was man überhaupt braucht, dann sind wieder die Schlangen an der Kasse so lang, dass man sich ärgern muss. Einkaufen kann aber auch Freude machen - so geschehen diese Woche unserem Leser Robert Fehling. Er war in einem Supermarkt in Haunstetten und stieß dort auf ein wunderbares Preisschild: „Glück passiert“. Robert Fehling musste lächeln: „Glück passiert - besser als Shit happens“, ist er überzeugt.

Der Einkauf im Supermarkt ist nicht nur stressig. Wer aufpasst, kann dort sein Glück finden. Foto: Robert Fehling