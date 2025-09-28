Lechhauser Kirchweih überrascht mit zwei Terminen

Eine Kirchweih, zwei Termine. Die Lechhauser, so sagen sie selbst über sich, sind ein besonderes Völkchen. Im Stadtteil freut man sich traditionell auf die Kirchweih. Sie findet stets ab Mitte Oktober statt. Im Vorjahr startete Ketevan Duduchava-Wagner, Chefin der Gaststätte „Zum Schober“, als Festwirtin. Sie macht weiter. Erstmals mit der Brauerei Riegele an Bord. Stolz haben die Festwirtin und die beiden Brauereichefs, Sebastian Priller junior und senior, in dieser Woche ein Plakat zur Kirchweih präsentiert. Auch die beiden Vertreter der Aktionsgemeinschaft (AG) Lechhausen und der Arbeitsgemeinschaft der Vereine und Organisationen (Arge) zeigten sich mit einem Plakat. Horst Hinterbrandner (Arge) und Peter Fischer strahlten ebenfalls. Wer genau hinschaute, entdeckte jedoch verschiedene Termine. Des Rätsels Lösung: Offizieller Start ist am Samstag, 18. Oktober. Das Festzelt ist aber bereits am Freitag, 17. Oktober, geöffnet - für einen Jubiläums-Heimatabend.

Horst Hinterbrandner (links) und Peter Fischer präsentieren das Plakat zur Lechhauser Kirchweih in diesem Jahr: 18. bis 26. Oktober. Festwirtin Ketevan Duduchava-Wagner und die Riegele-Chefs Sebastian Priller junior und senior präsentieren einen zweiten Termin für die Kirchweih - ab 17. Oktober. Foto: Michael Hörmann

***

Sonnenuhr mit Betriebsstörung. Was war das doch für eine schreckliche nasskalte Woche in Augsburg! Regen war ständiger Begleiter, von der Sonne nichts zu sehen. Zuletzt wurde sie in Augsburg am Sonntag entdeckt. Vormittags zeigte sich die Sonne bei blauem Himmel unter anderem an der Kirche St. Ulrich. Exakt um 8.30 Uhr, wie an der Kirchturmuhr abzulesen war. Eine am Bauwerk angebrachte Sonnenuhr bestätigte die Uhrzeit. In den Tagen danach machte die Sonnenuhr erst mal Pause. Wir wünschen uns, dass die Sonnenuhr am Ulrich bald wieder arbeitet.

Am vergangenen Sonntag arbeitete die Sonnenuhr an der Kirche St. Ulrich. Danach machte sie Pause. Foto: Michael Hörmann

***

Ein Strommast als modernes Kunstwerk? Wochenende: Aufstehen, Rollo hochziehen, Blick ins Grüne genießen. Wäre da nur nicht dieser vermaledeite Strommast vor der Nase. Na, mit ein bisschen Fantasie hat er etwas vom Eiffelturm. Nur schimmert er seit neuestem rötlich. Komisch. Und was ist das? Haben die Augsburger den Strommast jetzt tatsächlich als Aussichtsplattform geöffnet, um mehr Touristen anzulocken oder ist das eine besondere Kletteraktion des DAV für Leute die Hochspannung lieben? Da kraxeln tatsächlich Menschen den Mast hinauf, als wäre es der Aufstieg zum Ettaler Mandl. Oben angekommen balancieren sie in schwindelerregender Höhe auf den eisernen Streben. Es sieht aus wie eine Seiltänzernummer im Zirkus. Aber was kommt: Wird der Strommast verschenkt? Eingehüllt ist er in dunkelgrünen Stoff. Das erinnert ein wenig an den „Verhüllten Reichstag“ des Künstlers Christo. Tatsächlich sprühen die Männer nur etwas gegen den Rost auf die Strommasten und bald ist der Spuk vorbei. Der Strommast steht da wie immer, als wäre alles nur ein Traum gewesen.

Industriekletterer sind an einem Strommast in der Ecke Bergheim und Schafweidsiedlung am Werk. Foto: Kristina Orth

***

Schmuddelwetter Regen und nasskaltes Wetter haben in den letzten Tagen keinen Spaß gemacht. Wer von draußen ins Trockene und Warme kam, war sichtlich erleichtert - das galt auch Fahrgäste der Straßenbahn. Für zwei Hunde wurde die Tram zur kleinen Wohlfühloase. Ihr Frauchen breitete neben ihrem Sitzplatz eine rosa Kuscheldecke samt Pfötchen-Motiv aus. Beide Hunde schüttelten sich kurz und kuschelten sich dann eng aneinander auf die Decke. Einer schloss die Augen und genoss das Schaukeln der Bahn. Hund müsste man sein...