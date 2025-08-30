Pleiten, Pech und Perlach-Lob oder: Warum der FCA bald Nummer 1 sein könnte

Mit unserer Reihe „Augsburger Anekdoten“ erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer Stadt.

Pleiten, Pech und Perlachlob. Der Augsburger Perlach ist seit einigen Wochen kopflos. Sie erinnern sich: Die Turmzwiebel wurde abgehoben, was aber nicht gleich gelang, weil der Kran zu kurz war... Alles schon erzählt. Seit einiger Zeit steht die Zwiebel nun aber als Info-Pavillon vor dem Rathaus und wird dort vielfach bestaunt. Dass Augsburg sein Wahrzeichen renoviert, hat sich bis nach Nordrhein-Westfalen rumgesprochen. Der Bonner Generalanzeiger veröffentlichte dort jüngst ein ganzseitiges Foto, das die Kuppel auf ihrem Weg zum Boden zeigt. Daneben im Text wird über Augsburgs Geschichte und das Perlach-Sanierungprojekt berichtet. Wir Augsburger dagegen lachen immer noch herzlich über die Kran-Posse. Vielleicht sollten wir uns doch mal bemühen, die positiven Dinge zu sehen.

Icon vergrößern Bonner Generalanzeiger Perlach Foto: Heinz Wember Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bonner Generalanzeiger Perlach Foto: Heinz Wember

***

FCA, die Nummer Eins. Apropos positiv. Was war das am vergangenen Samstag für ein toller Bundesligastart des FC Augsburg! Der FCA gewann unter dem neuen Trainer Sandro Wagner mit 3:1 in Freiburg. Am Samstagabend nun kommt es zum ersten Heimspiel. Gegner ist Bayern München, die Nummer Eins im deutschen Fußball. Doch in Augsburg darf geträumt werden. Wenn der FCA die Bayern schlagen sollte, ist er zumindest für einen Moment die Nummer Eins im bayerischen Fußball. Das fotografierte Autokennzeichen hätte dann seine Berechtigung. Forza FCA!

Icon vergrößern Dieser Autofahrer ist sicherlich ein großer FCA-Fan. Foto: Michael Hörmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Dieser Autofahrer ist sicherlich ein großer FCA-Fan. Foto: Michael Hörmann

***

Bitte lächeln. Der Augsburger gilt nicht unbedingt als ein Mensch von ausgelassener Fröhlichkeit. Das ist bedauerlich und offenbar durch FCA-Erfolge auch nicht zu ändern. Aber Kopf hoch! Man darf dies in diesem Fall wörtlich nehmen. Wer in der Barfüßerstraße unterwegs ist, sollte den Blick auf ein Schild richten, das an einem Geschäft befestigt ist. „Lächeln. Augsburgs 1. Bürgerpflicht“ steht drauf. Dann seid mal brave Bürger, liebe Augsburger.

Icon vergrößern Ein Ort zum Lächeln in der Barfüßerstraße. Man muss nur einmal den Kopf heben. Foto: Michael Hörmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein Ort zum Lächeln in der Barfüßerstraße. Man muss nur einmal den Kopf heben. Foto: Michael Hörmann

***

Urlaubsfeeling. Zum Abschluss noch was Positives, denn die Augsburger haben immerhin eines: Fantasie. Die Welterbestadt hat viele Wasser-Erlebnisse zu bieten. Die Lechkanäle zum Beispiel zählen zu den Welterbestätten, auch wenn viele davon durch die Altstadt fließen, ohne dass man an heißen Tagen zur Abkühlung kurz reinspringen könnte. Irgendjemand hat dort dieser Tage trotzdem versucht, ein bisschen Urlaubsfeeling zu kreieren: Am Vorderen Lech steht seit einigen Tagen ein Strandbild: viel Sand, ein Seestern, bunte Muscheln - und drei Farbkleckser vom letzten Anstrich des Wohnzimmers. Müsste man nur noch das Badetuch ausbreiten und - wenn sie wieder da ist - die Sonne genießen. Urlaub zuhause, man muss nur kreativ sein.

Icon vergrößern Strandurlaub mitten in Augsburg? Geht, man muss nur etwas Fantasie haben. Foto: Nicole Prestle Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Strandurlaub mitten in Augsburg? Geht, man muss nur etwas Fantasie haben. Foto: Nicole Prestle