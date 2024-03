Sojasaucen aus Greater Augsburg

Ein Supermarkt in Augsburg wirbt für regionale Produkte und spannt den Bogen nach Asien. Und in einer Straßenbahn breiten sich Frühlingsgefühle aus. Unsere Anekdoten.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Achtung Frühlingsgefühle. Ein Alarm in der Straßenbahn, das verheißt für gewöhnlich nicht unbedingt etwas Gutes. "Alarm, Alarm", brüllt ein kleines Mädchen, als die Linie 4 am Morgen den Berg neben dem Curt-Frenzel-Stadion hinauffährt. Andere Mitfahrende schrecken von ihren Handys auf. "Osterglöckchenalarm" frohlockt das Kind. Der Blick der Fahrgäste schweift nach draußen ins Grüne. Da stehen sie leuchtendgelb in der Morgensonne. Und in der Straßenbahn da machen sich Frühlingsgefühle breit.

Sturz und Stolz. In der Altstadt stürzt eine ältere Frau, sie ist über einen schiefen Pflasterstein gestolpert. Sie fällt auf das Gesicht, verliert einen Zahn, zieht sich eine Platzwunde zu. Sofort sind vier Passantinnen und Passanten da und helfen der Frau auf. Sie bringen sie in einen Geschenkeladen nebenan, wo sie versorgt wird mit Wasser, Kühl-Akku und Papiertüchern. Die Frau will wegen ihres ausgeschlagenen Zahns in die Notaufnahme, sie befürchtet eine schlimmere Verletzung. Bis ihr Ehemann aus dem Landkreis Augsburg da sein kann, dauert es, knapp eine Stunde. Doch zwei der Ersthelfer bleiben bei der aufgewühlten Frau und kümmern sich um sie, bis der Ehemann da ist und sie ins Krankenhaus bringt. Eine Fußgängerin lässt sich erzählen, was los war, und sagt an die Helfer gerichtet: "Auf die Augsburger kann man immer wieder stolz sein."

Greater Augsburg. Augsburg ist Großstadt, klar. 300.000 Menschen leben hier. Augsburg ist Bezirkshauptstadt. Augsburg ist groß-artig. Sagen manche. Greater Augsburg, hieß es vor Jahren. Zu übersetzen mit Großraum Augsburg. Die Region Augsburg ist zwar nicht riesig, aber dennoch schön groß. In einem Supermarkt am Königsplatz wird die Region jedenfalls vollmundig beworben. Schnell und aus deiner Region, ist zu lesen. Und was gibt es? Sojasaucen.