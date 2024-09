Südtirol fängt gleich hinter Augsburg an

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Friedhof der Kuscheltiere. Lieblos aufgeknüpft, den Blick abgewandt. In einem Augsburger Wohnhaus hat sich jüngst ein Drama abgespielt. Eine Kuh, ein Bär und ein Panda schlossen sich zu einem aufrührerischen Trio zusammen, um die Herrschaft über ein Kinderbett zu erlangen. Lange genug mussten sie ertragen, was ihr kindlicher Besitzer mit ihnen anstellte. Nun sollte endgültig Schluss damit sein. Über Wochen klügelten sie einen ausgefeilten Plan aus, versuchten jedes noch so kleine Risiko ihres Putschplanes auszuschließen. Doch dann verplapperte sich eines der Kuscheltiere (der Panda) und die Menschen bekamen Wind von der Sache. Anschließend wurde kurzer Prozess mit den Plüschtieren gemacht und die drei Aufrührer öffentlichkeitswirksam an einer Wäscheleine auf einer Dachterrasse aufgeknüpft. Es sollte die größtmögliche Schande sein. So die eine Version der Geschichte. Vielleicht, ganz vielleicht gab es auch nur eine Waschmaschinen-Dusche für die muffigen Stofftiere mit anschließender Freilufttrocknung.

Umleitung über Südtirol. Augsburg, sagt man oft, ist die nördlichste Stadt Italiens. Bisher dachten wir, das liegt am Flair des Damenhofs, an so manchen Gebäuden, deren Architekten sich einst an Italien orientierten. Vielleicht auch daran, dass wir so viele tolle italienische Lokale in der Stadt haben. Aber weit gefehlt. Augsburg liegt offenbar so nahe an Italien, dass man in der Sommer-, äh, Baustellenzeit leichter über Südtirol fährt, um ein Ziel in Lechhausen zu erreichen, als übers Stadtgebiet. Zumindest suggeriert dies das digitale Verkehrsleitsystem der Stadt. „Baust. Blüchers. Umfah. Südtirol.“ stand da jüngst an der Grenze zwischen Friedberg und Augsburg. Wer da ohne Ortskenntnis ist, kann schon mal verwirrt sein. Übrigens: Auch als Ur-Augsburger gerät man bei all den Großbaustellen manchmal auf Abwege. Aber das ist wieder eine andere Geschichte.

Icon Vergrößern Erst funktionierte es nie, jetzt ist es gar nicht mehr da: Das Gepäckband an Bahnsteig 4. Aber ein Hauch von Nostalgie, dachte sich wohl die Bahn, muss sein. So ließ sie wenigstens das Schild hängen. Foto: Franz Mayer Icon Schließen Schließen Erst funktionierte es nie, jetzt ist es gar nicht mehr da: Das Gepäckband an Bahnsteig 4. Aber ein Hauch von Nostalgie, dachte sich wohl die Bahn, muss sein. So ließ sie wenigstens das Schild hängen. Foto: Franz Mayer

Stillstand. Ein Dauerbrenner auf dem Augsburger Hauptbahnhof war einst das Gepäckband. Vor dem Umbau sollte es Bahn-Fahrgästen beim Transport sperriger Gepäckteile helfen; wenn es schon keine Aufzüge gab, konnte man zumindest sein Köfferchen aufs Gepäckband stellen. Mehr ging meist aber auch nicht, da dieses Gepäckbahn an fast keinem Bahnsteig seinen Dienst tat. Es war einfach da - und stand still. Jetzt ist der Hauptbahnhof umgebaut, schöner, hat Rolltreppen und Aufzüge. Die Schlepperei ist damit ein für allemal beendet. Aber die Bahn wollte den ewigen Augsburgern wohl noch ein bisschen Nostalgie erhalten. Und so ist das Gepäckband an Bahnsteig vier nun zwar ganz verschwunden, das Schild, das einst darauf hinwies, wie man es bedienen soll, hängt aber noch. Ganz nach dem Motto: „So, liebe Augsburger, sieht‘s aus, wenn es gar kein Gepäckband gibt...“